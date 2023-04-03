Католическая Пасха 2023. Когда и как праздновать

Верующие западного обряда празднуют Пасху согласно григорианскому календарю — на неделю раньше верующих восточного обряда. И традиции празднования немного отличаются.

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В этом году верующие западного обряда будут отмечать Пасху 9 апреля. А восточного — 16 апреля.

В настоящее время дата Пасхи определяется из соотношения солнечного и лунного календарей. Решение отмечать этот важный церковный праздник именно так, было принято еще в 325 году на первом в истории Вселенском соборе. Еще его называют Никейским, по названию города, в котором он проходил. А даты католической и православной Пасхи не совпадают, потому что в XVI веке был введен григорианский календарь. Его назвали в честь Папы римского Григория XIII. Григорианский календарь используется в большинстве государств и стран мира. В литературе также применяется название — "новый стиль".

Так, христиане большинства западных стран перешли на новый календарь и стали отмечать праздники, согласно ему. А православные отмечают церковные праздники по Юлианскому календарю.

Есть различия и в том, как отмечается Пасха и в некоторых символах и Фокус о них расскажет.

Пасха 2023 по западному обряду: традиции

Многие правила в праздновании Пасхи схожи и у тех, кто отмечает по Григорианскому календарю, и у тех, кто отмечает по Юлианскому. Все соблюдают Великий пост и Страстную пятницу, но у католиков пост менее строгий.

Католики также считают Пасху семейным праздником и собирают в этот день семью за одним столом.

Католики начинают праздновать Пасху еще в Страстную субботу. В этот день в храмах проходит особое богослужение. Перед началом службы зажигают Пасхал – большую пасхальную свечу, от которой после все прихожане зажигают свои свечи. Позже Пасхал зажигают на всех пасхальных богослужениях.

Фото: Скриншот

Обычай красить яйца также сохранился. Его связывают с Марией Магдалиной. По преданию, она подарила римскому императору Тиберию простое куриное яйцо со словами: "Христос воскресе!". Но император не поверил и заявил: "Мертвые не станут живыми, как это яйцо не станет красным". Тогда яйцо в его руках внезапно покраснело. Интересно, но первые упоминания о крашанках встречаются в рукописи Х века, которая хранится в библиотеке греческого монастыря святой Анастасии.

Особым символом католической Пасхи является Пасхальный кролик. Это символ плодородия и изобилия. И, скорей всего, этот символ – отголосок языческих традиций. В наше время считается, что кролик приносит корзинку с шоколадными яйцами и прячет их во дворе, так что на Пасху начинается "охота за яйцами", которую просто обожают дети.

Охота за пасхальными яйцами Фото: Getty Images

Легенда о пасхальном кролике появилась в Европе, а в США ее завезли в начале XVIII века немцы-эмигранты. Они же и стали дарить фигурки кролика из марципана. Легенда о пасхальном зайце, или кролике, впервые документально была зафиксирована в XVII веке. В 1682 году был опубликован рассказ немецкого профессора медицины Георга Франка фон Франкенау о кролике, откладывающем яйца и прячущем их в саду.

Еще одним символом католической Пасхи является пасхальный ягненок. В виде него даже пекут специальные пасхальные булочки. Пасхальный ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества.

Интересная традиция соблюдается в Германии. Там принято на Пасху украшать колодцы и фонтаны. Их украшают зеленью, лентами, цветами и пасхальными яйцами. Эта традиция довольна новая, появилась только в 20 веке, но быстро стала популярной. Считается, что таким образом жители немецких деревень хотели отдать должное воде, без которой невозможна жизнь.

Как отмечают Пасху во Флоренции

С фейерверками принято отмечать пасху во Флоренции. Оно называется Scoppio del Carro, что означает "взрыв тележки". Огромную телегу загружают фейерверками, белые быки привозят ее к собору Дуомо, а потом устраивают салют. Этой традиции более 300 лет. Флорентинцы считают, что именно их земляк первым взошел на стены Иерусалима во время Крестового похода и получил в подарок три кремня из Храма Гроба Господня, которые и привез домой. Именно этими кремнями высекают священный огонь.

Католическая пасха 2023: блюда

Куличи и творожные пасхи на католическую пасху не готовят. Но, конечно, существует множество видов пасхальной выпечки, причем, в каждой стране они свои.

Также на стол подают салаты с зеленью, обязательно какое-то мясное, или рыбное блюдо.

Так, в Италии готовят вкуснейший пасхальный кекс панеттоне, кекс коломба в виде голубей и торт "Паскуалина", в Англии пекут горячие крестовые булочки и торт "Симнель", в Польше готовят ромовые бабы и специальный пасхальный пирог мазурек. А в Греции и на Мальте готовят сдобное печенье фиголли из миндальной муки с орехами.

Крестовые булочки - традиционная пасхальная выпечка в Англии Фото: Скриншот

Большинство этих блюд пришли из язычества, так, крестовые булочки связывают с богиней плодородия Эостры. Как и традиция подавать на стол ветчину. Раньше ей приносили в жертву диких кабанов.

А пока вы готовитесь праздновать Пасху, уже пора подбирать блюда для праздничного меню. И выбирать лучший рецепт пасхального кулича. Вкуснейший кулич с ореховой начинкой точно придется вам по вкусу.