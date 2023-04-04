Великдень по-європейськи. Топ 3 великодньої випічки до католицького Великодня

9 квітня католики по всьому світу відзначатимуть Великдень. І хоч паски вони не готують, але є чимало чудових страв, які готуються на це свято.

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Святковий стіл на католицький Великдень відрізняється від того, що накривають в Україні. Фарбовані яйця є, ця традиція поширена по всьому світу. А ось інші страви відрізняються.

Дуже популярні фаршировані яйця з різноманітними начинками. На стіл подають також великодню випічку, супи, салати зі свіжих овочів та м'ясні страви, наприклад, зі свинини. На гарнір їдять запечену картоплю, зелений горошок із беконом або тушковані весняні овочі.

А щодо пасхальної випічки, то вона в кожній країні своя. Якщо в Україні це паски та найсмачніша сирна паска, то в різних країнах готують свою випічку. Фокус розповість про три найцікавіші рецепти великодньої випічки з усієї Європи. Це польський мазурек, мальтійські фіголлі та англійські хрестові булочки.

Всі ці страви, як і паски, символізують радість та подяку за воскресіння Христа.

Мазурек

Польський мазурек Фото: скріншот

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

цукрова пудра — 150 г;

масло вершкове — 200 г;

чотири жовтки;

вершки — 2 ст. л. (за потреби);

чотири білки;

цукор — 100 г;

варення малинове — 250 г;

сухофрукти (родзинки, в'ялена вишня, журавлина, чорнослив) — по жмені;

горіхи та шоколад для прикраси.

Приготуйте основу для пирога. Змішайте борошно з розпушувачем і цукровою пудрою. Додайте м'яке вершкове масло та жовтки. Замісіть однорідне еластичне тісто. За потреби додайте вершки, якщо тісто буде дуже щільним. Загорніть тісто в харчову плівку та приберіть у холодильник на пів години.

Приготуйте білковий корж для пирога. Збийте білки з дрібкою солі та цукром до стійких піків.

Розділіть тісто на дві рівні частини. Розкачайте одну частину в круглий пласт товщиною 3-5 мм і викладіть його у форму для випікання діаметром 24-26 см, сформувавши бортики висотою приблизно 2 см. Нанесіть на тісто тонкий шар малинового варення. Зверху викладіть білковий крем та розрівняйте його лопаткою або ложкою. Посипте поверхню коржа половинками горіхів або очищеним мигдалем.

Випікайте корж за температури 200 градусів протягом 25 хвилин до рум'яної скоринки. Остудіть його на решітці. Розкачайте другу частину тіста, так само як першу, і випікайте її без начинки за температури 180 градусів у духовці.

Зберіть мазурек. На перший корж нанесіть половину крему, накрийте другим коржем і знову покрийте кремом. Верх і боки мазурека присипте рубаними горіхами та тертим шоколадом. Поставте пиріг у холодильник на ніч, щоб він настоявся і просочився.

Рецепт заварного крему ви можете взяти із цього рецепту торта "Карпатка". Він ідеально підійде для мазурека.

Фіголлі

Фіголлі — традиційне мальтійське печиво, яке печуть на Великдень Фото: скріншот

Інгредієнти:

Для тесту:

800 г пшеничного борошна;

400 г холодного вершкового масла;

350 г цукрового піску;

сіль — 2 г;

три яєчні жовтки;

цедра одного лимона;

вода.

Для начинки:

500 г меленого мигдалю (не мигдального борошна!);

500 г цукрового піску;

три яєчні білки.

Для прикрас:

королівська глазур;

маленькі шоколадні чи мармеладні яйця.

Фіголлі, або фіголла — це традиційне мальтійське печиво з мигдальною начинкою. Фіголлі має давню історію, пов'язану з культурою Мальти, де Великдень є одним із найважливіших свят.

У чашу міксера просійте борошно, додайте нарізане кубиками холодне масло і розтирайте його із борошном пальцями до тих пір, поки не отримаєте вологу суміш консистенції дрібного піску.

Поставте чашу на міксер, додайте цукор, сіль і цедру лимона і все перемішайте на середній швидкості.

Потім влийте яєчні жовтки та достатню кількість води, щоб вийшло круте, але м'яке тісто.

Розділіть тісто навпіл, сформуйте дві порції, загорніть кожну у харчову плівку та акуратно здавіть долонями, щоб вийшло два товсті диски. Поставте тісто в холодильник на годину чи ніч.

Для начинки змішайте мелений мигдаль, цукор, яєчні білки та воду. Якщо начинка вийшла занадто рідкою, додайте ще мигдаль або цукор. Якщо надто густа — додайте води. Розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть лист папером для випічки.

Розкачайте один пласт тіста завтовшки приблизно 5 мм. Виріжте з нього фігурки на ваш вибір за допомогою формочок або ножа. Перекладіть фігурки на лист, залишаючи невелику відстань між ними. Покладіть на кожну фігурку на чайній ложці начинки з марципана, розрівнюючи її по краях, але не доходячи до них. Розкачайте другий пласт тіста, так само як перший, і виріжте з нього такі ж фігурки, як з першого. Покрийте ними фігурки з начинкою, притискаючи краю тіста, щоб вони склеїлися. Можна змастити краї водою чи яєчним білком.

Випікайте печиво в духовці приблизно 15-20 хвилин, поки воно не стане золотистим. Остудіть печиво.

Для прикраси приготуйте королівську глазур із цукрової пудри та яєчного білка (або лимонного соку) до густої консистенції. Розділіть глазур на кілька частин і пофарбуйте її харчовими барвниками на ваш смак. Перекладіть глазур у кондитерський мішок із насадкою і прикрасьте печиво різними візерунками. Приклейте до глазурі маленькі шоколадні чи мармеладні яйця. Готове печиво можна зберігати у щільно закритій ємності до двох тижнів.

Хрестові булочки

Англійські хрестові булочки Фото: Скріншот

Інгредієнти:

для тіста:

молоко — 120 мл;

масло вершкове — 80 г;

два яйця;

цукор — 50 г;

борошно — 330 г;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

цукати — 20 г;

журавлина в'ялена — 20 г;

родзинки — 20 г;

цедра половинки лимона;

кориця мелена — 0,5 ч. ложки;

кардамон мелений — 1,5 дрібки;

мускатний горіх мелений — 1 дрібка;

дрібка солі.

Для декору:

одне яйце;

борошно — 60 г;

вода — 1 ч. л.

Хрестові булочки — це традиційна випічка, яку готують у Великій Британії та Ірландії до Великодня. Вони символізують розп'яття Христа та воскресіння. Ці булочки часто згадуються у класичній англійській літературі. На булочках роблять хрест із борошняної суміші чи глазурі. Подають їх гарячими чи теплими, з маслом чи джемом.

Просійте борошно, вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника — при додаванні в тісто воно повинно бути м'яким. Цукати, журавлину та родзинки залийте окропом, щоб вони стали м'якшими. Додайте цедру половинки лимона.

З'єднайте сухі інгредієнти — борошно, мелений кардамон, мускатний горіх, сіль, корицю і цедру лимона. Окремо в глибокому посуді з'єднайте яйця, цукор, молоко та сухі дріжджі. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Вмісіть борошно із прянощами до яєчної суміші. Місіть, поки тісто не стане щільним і однорідним. Додайте цукати та родзинки.

Викладіть тісто в миску, накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці на півтори години. Розділіть тісто на 10 рівних порцій і сформуйте круглі булочки. Розкладіть на деко і залиште ще хвилин на сорок. Змішайте всі інгредієнти для декору та намалюйте хрестики на булочках.

Після цього випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці. Після того, як булочки приготуються, їх можна змастити зверху медом.

Нагадаємо, цієї неділі католики відзначатимуть Великдень. Традиції святкування від країни до країни. А в Україні відзначатимуть Вербну неділю, велике церковне свято.