Величезний еклер. Як приготувати смачний торт "Карпатка" із заварним кремом

Заварне тісто і заварний крем традиційно вважаються складними для приготування, але це не так, якщо дотримуватися рецептури.

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Усі люблять еклери із заварним кремом. Це ідеальний десерт — адже в ньому багато ніжного крему, а тісто ніжне та повітряне.

Від таких тістечок відірватися неможливо. Але можна продовжити задоволення, якщо приготувати не багато невеликих тістечок, а одне величезне. Цей торт називається "Карпатка" і як його готувати, розповіла фуд-блогерка Alina FooDee.

Для приготування торта в ідеалі краще використовувати форму діаметром 22 см.

Торт "Карпатка"

Інгредієнти:

Для тіста:

вода — 70 г;

молоко — 70 г;

масло вершкове — 60 г;

борошно — 100 г;

дрібка солі;

дрібка цукру;

три яйця.

Для заварного крему:

два яйця;

молоко — 500 г;

цукор — 130 г;

ванільний цукор — 10 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

вершкове масло 82% — 150 г.

Для початку зробимо заварний крем, щоб він встиг охолонути. Молоко нагріваємо, але не кип'ятимо. Змішуємо в мисці яйця, цукор і кукурудзяний крохмаль. Вводимо гаряче молоко тонким цівком, продовжуючи перемішувати вінчиком.

Крем переливаємо в сотейник або каструльку і готуємо крем, постійно помішуючи масу, поки не з'являться бульбашки. На це піде хвилин десять.

Знімаємо крем із плити, накриваємо і залишаємо охолоджуватися.

Для заварного тіста змішуємо воду з молоком, додаємо вершкове масло, сіль і цукор. Нагріваємо на плиті, вмішуємо борошно, готуємо тісто, постійно помішуючи, поки воно не збереться в грудку. Прогріваємо ще хвилинку, щоб випарувалася вся рідина. І залишаємо охолоджуватися. В охолоджене тісто вводимо по одному яйця, добре вмішуючи їх у тісто. Ділимо тісто на дві рівні частини, і випікаємо в духовці, розігрітій до 190 градусів приблизно 20 хвилин. Готовим коржам даємо охолонути.

Тепер дороблюємо крем. Вершкове масло й основа для заварного крему мають бути кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Збиваємо масло міксером, поки не посвітлішає, додаємо кремову основу потроху, продовжуючи збивати. У форму викладаємо один корж, зверху змащуємо його кремом. Накриваємо другим коржем, накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник хоч би на три години, а краще на ніч. Перед подачею торт можна присипати цукровою пудрою.

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