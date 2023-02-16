Найвідоміша випічка у світі. Як приготувати японський бісквіт
Рецепт бісквіта придумав ще у 1920-х знаменитий японський кондитер Рінемон Фуджі, який заснував глобальну кондитерську корпорацію в Йокогамі.
Повітряний японський бісквіт з полуницею — традиційні японські ласощі, які стали популярними завдяки знаменитому кондитеру Рінемону Фуджі. Він починав у 1920 році з маленькою кондитерською Fujiya, яка зараз перетворилася на найвідомішу кондитерську корпорацію Японії з власним маскотом Пеко-чан.
Рінемон навчався у США та Європі та адаптував рецепти західної випічки для японців, незвичних на той час до такого. Його повітряний бісквіт із полуницею та кремом популярний досі й продається тисячами на Різдво і не тільки.
Словом, це дуже оригінальний та цікавий рецепт, що поєднує японську та західну культури.
Повітряний японський бісквіт
Інгредієнти:
- Чотири яйця;
- Цукор — 55 г;
- Молоко — 20 мл;
- Полуничний сироп — 20 мл;
- Рослинна олія — 40 мл;
- Ванільний екстракт — пів чайної ложки;
- Лимонний сік — 5 мл;
- Борошно — 30 г;
- Кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- Цукрова пудра — 60 г;
- Вершки 33% — 200 мл;
- Полуниця — 250 г;
- Дрібка солі.
Відокремте білки від жовтків. Білки приберіть у холодильник, щоб охололи. До жовтків додайте 20 г цукру і збийте міксером. Додайте молоко, полуничний сироп та ванільний екстракт. Збийте до однорідності. Потім додайте олію і знову збийте.
Тепер візьміть сито для борошна та просійте його з кукурудзяним крохмалем тричі. Це потрібно, щоб бісквіт вийшов саме таким, як треба: повітряним та ніжним. Додайте до жовтків і збивайте, поки маса не стане однорідною.
Білки з холодильника збийте окремо із сіллю, лимонним соком і просіяною цукровою пудрою до стійких піків.
Акуратно, силіконовою лопаткою вмішайте білки у жовтки. Тісто має вийти ніжним, дуже повітряним.
Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом, добре розподіліть і постукайте формою об стіл, щоб позбавитися бульбашок.
Духовку розігрійте до 170 градусів і випікайте бісквіт близько пів години. Він стане рум'яним та пружним, як спонж для макіяжу. Дістаньте бісквіт із духовки, вийміть із форми та переверніть на решітку. Позбавтеся пергаменту і дайте бісквіту повністю охолонути.
Збийте вершки з 25 г цукру, так щоб вийшов густий крем. Головне не захоплюватися, щоб вершки не почали перетворюватися на вершкове масло.
150 г полуниці наріжте тонкими скибочками і приберіть разом із вершками в холодильник на пів години.
Збирати торт потрібно, коли бісквіт повністю охолоне. Зріжте по його периметру скоринку і розріжте впоперек на два коржі.
Змастіть корж збитими вершками, викладіть поверх шматочки полуниці, покрийте вершками та розрівняйте. Покладіть зверху другий корж і покрийте його зверху і збоку вершками, що залишилися. Заберіть бісквіт у холодильник на дві години. Подавайте, прикрасивши полуницею.
Спробуйте приготувати ще один найпопулярніший десерт — бенто торт. Це звичайні тортики, але невеликі розміри, розраховані на одного.