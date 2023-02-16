Найвідоміша випічка у світі. Як приготувати японський бісквіт

Рецепт бісквіта придумав ще у 1920-х знаменитий японський кондитер Рінемон Фуджі, який заснував глобальну кондитерську корпорацію в Йокогамі.

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Повітряний японський бісквіт з полуницею — традиційні японські ласощі, які стали популярними завдяки знаменитому кондитеру Рінемону Фуджі. Він починав у 1920 році з маленькою кондитерською Fujiya, яка зараз перетворилася на найвідомішу кондитерську корпорацію Японії з власним маскотом Пеко-чан.

Рінемон навчався у США та Європі та адаптував рецепти західної випічки для японців, незвичних на той час до такого. Його повітряний бісквіт із полуницею та кремом популярний досі й продається тисячами на Різдво і не тільки.

Словом, це дуже оригінальний та цікавий рецепт, що поєднує японську та західну культури.

Повітряний японський бісквіт

Інгредієнти:

Чотири яйця;

Цукор — 55 г;

Молоко — 20 мл;

Полуничний сироп — 20 мл;

Рослинна олія — 40 мл;

Ванільний екстракт — пів чайної ложки;

Лимонний сік — 5 мл;

Борошно — 30 г;

Кукурудзяний крохмаль — 30 г;

Цукрова пудра — 60 г;

Вершки 33% — 200 мл;

Полуниця — 250 г;

Дрібка солі.

Відокремте білки від жовтків. Білки приберіть у холодильник, щоб охололи. До жовтків додайте 20 г цукру і збийте міксером. Додайте молоко, полуничний сироп та ванільний екстракт. Збийте до однорідності. Потім додайте олію і знову збийте.

Тепер візьміть сито для борошна та просійте його з кукурудзяним крохмалем тричі. Це потрібно, щоб бісквіт вийшов саме таким, як треба: повітряним та ніжним. Додайте до жовтків і збивайте, поки маса не стане однорідною.

Білки з холодильника збийте окремо із сіллю, лимонним соком і просіяною цукровою пудрою до стійких піків.

Акуратно, силіконовою лопаткою вмішайте білки у жовтки. Тісто має вийти ніжним, дуже повітряним.

Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом, добре розподіліть і постукайте формою об стіл, щоб позбавитися бульбашок.

Духовку розігрійте до 170 градусів і випікайте бісквіт близько пів години. Він стане рум'яним та пружним, як спонж для макіяжу. Дістаньте бісквіт із духовки, вийміть із форми та переверніть на решітку. Позбавтеся пергаменту і дайте бісквіту повністю охолонути.

Збийте вершки з 25 г цукру, так щоб вийшов густий крем. Головне не захоплюватися, щоб вершки не почали перетворюватися на вершкове масло.

150 г полуниці наріжте тонкими скибочками і приберіть разом із вершками в холодильник на пів години.

Збирати торт потрібно, коли бісквіт повністю охолоне. Зріжте по його периметру скоринку і розріжте впоперек на два коржі.

Змастіть корж збитими вершками, викладіть поверх шматочки полуниці, покрийте вершками та розрівняйте. Покладіть зверху другий корж і покрийте його зверху і збоку вершками, що залишилися. Заберіть бісквіт у холодильник на дві години. Подавайте, прикрасивши полуницею.

Спробуйте приготувати ще один найпопулярніший десерт — бенто торт. Це звичайні тортики, але невеликі розміри, розраховані на одного.