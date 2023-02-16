Самая известная выпечка в мире. Как приготовить воздушный японский бисквит
Рецепт бисквита придумал еще в 1920-х знаменитый японский кондитер Ринемон Фуджи, основавший глобальную кондитерскую корпорацию в Йокогаме.
Воздушный японский бисквит с клубникой – традиционное японское лакомство, которое стало популярным благодаря знаменитому кондитеру Ринемону Фуджи. Он начинал в 1920 году с маленькой кондитерской Fujiya, которая сейчас превратилась в самую известную кондитерскую корпорацию Японии с собственным маскотом Пеко-чан.
Ринемон обучался в США и Европе и адаптировал рецепты западной выпечки для японцев, непривычных в то время к подобному. Его воздушный бисквит с клубникой и кремом популярен до сих пор и продается тысячами на Рождество и не только.
Словом, это очень оригинальный и интересный рецепт, объединяющий японскую и западную культуры.
Воздушный японский бисквит
Ингредиенты:
- Четыре яйца;
- Сахар — 55 гр;
- Молоко — 20 мл;
- Клубничный сироп — 20 мл;
- Растительное масло — 40 мл;
- Ванильный экстракт – пол чайной ложки;
- Лимонный сок — 5 мл;
- Мука – 30 гр;
- Кукурузный крахмал — 30 гр;
- Сахарная пудра — 60 гр;
- Сливки 33% — 200 мл;
- Клубника — 250 гр;
- Щепотка соли.
Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, чтобы охладились. К желткам добавьте 20 грамм сахара и взбейте миксером. Добавьте молоко, клубничный сироп и ванильный экстракт. Взбейте до однородности. Затем добавьте растительное масло и снова взбейте.
Теперь вооружитесь ситом для муки и просейте муку с кукурузным крахмалом просеять три раза. Это нужно, чтобы бисквит получился именно таким как надо: воздушным и нежным. Добавьте к желткам и взбивайте, пока масса не станет однородной.
Белки из холодильника взбейте отдельно с солью, лимонным соком и просеянной сахарной пудрой до стойких пиков.
Аккуратно, силиконовой лопаткой вмешайте белки в желтки. Тесто должно получиться нежным, очень воздушным.
Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, хорошо распределите и постучите формой о стол, чтобы избавиться от пузырей.
Духовку разогрейте до 170 градусов и выпекайте бисквит около получаса. Он станет румяным и пружинистым, как спонж для макияжа. Достаньте бисквит из духовки, выньте из формы и переверните на решетку. Избавьтесь от пергамента и дайте бисквиту полностью остыть.
Взбейте сливки с 25 граммами сахара, так чтобы получился густой крем. Главное не увлекаться, чтобы сливки не начали превращаться в сливочное масло.
150 грамм клубники нарежьте тонкими ломтиками и уберите вместе со сливками в холодильник на полчаса.
Собирать торт нужно, когда бисквит полностью остынет. Срежьте по его периметру корочку и разрежьте поперек на два коржа.
Смажьте корж взбитыми сливками, выложите поверх кусочки клубники, покройте сливками и разровняйте. Положите сверху второй корж и покройте его сверху и сбоку оставшимися сливками. Уберите бисквит в холодильник на два часа. Подавайте, украсив клубникой.
Попробуйте приготовить еще один популярный десерт – бенто торт. Это обычные тортики, но небольших размеров, рассчитанные на одного.