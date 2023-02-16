Самая известная выпечка в мире. Как приготовить воздушный японский бисквит

Рецепт бисквита придумал еще в 1920-х знаменитый японский кондитер Ринемон Фуджи, основавший глобальную кондитерскую корпорацию в Йокогаме.

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Воздушный японский бисквит с клубникой – традиционное японское лакомство, которое стало популярным благодаря знаменитому кондитеру Ринемону Фуджи. Он начинал в 1920 году с маленькой кондитерской Fujiya, которая сейчас превратилась в самую известную кондитерскую корпорацию Японии с собственным маскотом Пеко-чан.

Ринемон обучался в США и Европе и адаптировал рецепты западной выпечки для японцев, непривычных в то время к подобному. Его воздушный бисквит с клубникой и кремом популярен до сих пор и продается тысячами на Рождество и не только.

Словом, это очень оригинальный и интересный рецепт, объединяющий японскую и западную культуры.

Воздушный японский бисквит

Ингредиенты:

Четыре яйца;

Сахар — 55 гр;

Молоко — 20 мл;

Клубничный сироп — 20 мл;

Растительное масло — 40 мл;

Ванильный экстракт – пол чайной ложки;

Лимонный сок — 5 мл;

Мука – 30 гр;

Кукурузный крахмал — 30 гр;

Сахарная пудра — 60 гр;

Сливки 33% — 200 мл;

Клубника — 250 гр;

Щепотка соли.

Отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, чтобы охладились. К желткам добавьте 20 грамм сахара и взбейте миксером. Добавьте молоко, клубничный сироп и ванильный экстракт. Взбейте до однородности. Затем добавьте растительное масло и снова взбейте.

Теперь вооружитесь ситом для муки и просейте муку с кукурузным крахмалом просеять три раза. Это нужно, чтобы бисквит получился именно таким как надо: воздушным и нежным. Добавьте к желткам и взбивайте, пока масса не станет однородной.

Белки из холодильника взбейте отдельно с солью, лимонным соком и просеянной сахарной пудрой до стойких пиков.

Аккуратно, силиконовой лопаткой вмешайте белки в желтки. Тесто должно получиться нежным, очень воздушным.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, хорошо распределите и постучите формой о стол, чтобы избавиться от пузырей.

Духовку разогрейте до 170 градусов и выпекайте бисквит около получаса. Он станет румяным и пружинистым, как спонж для макияжа. Достаньте бисквит из духовки, выньте из формы и переверните на решетку. Избавьтесь от пергамента и дайте бисквиту полностью остыть.

Взбейте сливки с 25 граммами сахара, так чтобы получился густой крем. Главное не увлекаться, чтобы сливки не начали превращаться в сливочное масло.

150 грамм клубники нарежьте тонкими ломтиками и уберите вместе со сливками в холодильник на полчаса.

Собирать торт нужно, когда бисквит полностью остынет. Срежьте по его периметру корочку и разрежьте поперек на два коржа.

Смажьте корж взбитыми сливками, выложите поверх кусочки клубники, покройте сливками и разровняйте. Положите сверху второй корж и покройте его сверху и сбоку оставшимися сливками. Уберите бисквит в холодильник на два часа. Подавайте, украсив клубникой.

Попробуйте приготовить еще один популярный десерт – бенто торт. Это обычные тортики, но небольших размеров, рассчитанные на одного.