Корейская фишка с японским названием. Рецепт бенто торта

Бенто торт – модный десерт из Южной Кореи. А на самом деле это маленький тортик на двоих.

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В последнее время в Сети популярны бенто торты. Весом не более 400 грамм и диаметром в 10-12 см.

Бенто торт – это миниторт, предназначенный для одного, или для пары. Он упаковывается в экологичную коробочку из сахарного тростника (в Южной Корее, по крайней мере) и сопровождается такой же экологической вилкой. Иногда в наборе идет нож и свечка, если торт предназначается для дня рождения.

Из-за небольших размеров и упаковки бенто торты еще называют "ланч-бокс" тортами.

Декор этих тортиков очень прост и мил. Ясно, что целевая аудитория этих десертов – это девушки, или дети. Часто их дарят на пикниках, или на праздниках в офисе. Они обычно легкие и не слишком сладкие.

Хоть готовить маленькие тортики придумали в Южной Корее, сам термин "бенто" – японский. Так называют ланч-бокс, и его содержимое. В Японии существует целая культура по оформлению бенто. Люди любят приобретать их в путешествиях, чтобы ознакомиться с концентратом местной кухни.

Обычно его делают легким, нежирным, не очень питательным и не слишком сладким, ведь он идет как перекус. Начинки могут быть разные. Часто бенто-торт украшает забавная надпись и смешной рисунок.

Бенто торт. Три правила:

Вес не должен превышать 300-400 граммов;

Упаковка в ланч-бокс;

Украшен милым и слегка небрежным декором.

По сути, любой любимый торт может стать "бенто". Главное, сделать его маленьким и правильно упаковать. И есть две хитрости, вы можете печь торт в маленькой формочке, а можете испечь бисквит на противне и формой вырезать из него коржи для бенто торта. Этот способ подойдет, если вы собираетесь сделать больше, чем один тортик и коржи выйдут ровнее. Наш рецепт именно для второго способа.

Бенто-торт со сливочным кремом

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука – 50 гр;

Два куриных яйца;

Сахар – 100 гр;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Молоко – 70 мл;

Какао – 1 ст. л.;

Разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;

Черный шоколад – 25 гр.

Для крема для начинки:

Сливки 33% – 50 мл;

Сахарная пудра – 30 гр;

Сливочный сыр – 200 гр;

Для крема для выравнивания:

Сливочное масло – 50 гр;

Сливочный сыр – 200 гр;

Сахарная пудра – 30 гр;

Яйца взбейте миксером, взбивая, введите сахар и взбивайте еще пять минут. Добавьте муку, разрыхлитель и какао.

Молоко нагрейте, растопите в нем размягченное сливочное масло и кусочки черного шоколада, перемешайте, остудите и добавьте к другим ингредиентам. Снова перемешайте тесто и вылейте его на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 15 минут. Корж остудите и формой, или острым ножом вырежьте коржи диаметром 10-12 см.

Для начинки смешайте сливочный сыр со сливками и взбейте до однородности. Добавьте сахарную пудру.

Крем, которым вы украсите свой бенто торт снаружи, приготовить также просто. Сливочный сыр смешайте с размягченным сливочным маслом, вбейте, пока не станет однородным и введите сахарную пудру.

Теперь соберите торт: каждый корж промажьте кремом для начинки, сформируйте тортик и отправьте в холодильник на час.

Вторым кремом обмажьте торт сверху и с боков и снова отправьте на час в холодильник. Украсьте, как вам хочется. Подавайте в коробочке, или ланч-боксе, чтобы соблюсти все правила.

Так как для бенто торта подойдет любой торт, лишь бы он поместился в ланч-бокс. То попробуйте приготовить классический торт Панчо. Он просто готовится и подойдет для "пробного".