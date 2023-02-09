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Еда

Корейская фишка с японским названием. Рецепт бенто торта

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Фото: Getty Images | Бенто торт - новый модный десерт из TikTok и Instagram

Бенто торт – модный десерт из Южной Кореи. А на самом деле это маленький тортик на двоих.

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В последнее время в Сети популярны бенто торты. Весом не более 400 грамм и диаметром в 10-12 см.

Бенто торт – это миниторт, предназначенный для одного, или для пары. Он упаковывается в экологичную коробочку из сахарного тростника (в Южной Корее, по крайней мере) и сопровождается такой же экологической вилкой. Иногда в наборе идет нож и свечка, если торт предназначается для дня рождения.

Из-за небольших размеров и упаковки бенто торты еще называют "ланч-бокс" тортами.

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бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake Fullscreen
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake Fullscreen
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake Fullscreen
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake Fullscreen
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake Fullscreen
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake
бенто торт, бенто кейк, маленький торт, что такое бенто торт, как приготовить бенто торт, bento cake

Декор этих тортиков очень прост и мил. Ясно, что целевая аудитория этих десертов – это девушки, или дети. Часто их дарят на пикниках, или на праздниках в офисе. Они обычно легкие и не слишком сладкие.

Хоть готовить маленькие тортики придумали в Южной Корее, сам термин "бенто" – японский. Так называют ланч-бокс, и его содержимое. В Японии существует целая культура по оформлению бенто. Люди любят приобретать их в путешествиях, чтобы ознакомиться с концентратом местной кухни.

Обычно его делают легким, нежирным, не очень питательным и не слишком сладким, ведь он идет как перекус. Начинки могут быть разные. Часто бенто-торт украшает забавная надпись и смешной рисунок.

Бенто торт. Три правила:

  • Вес не должен превышать 300-400 граммов;
  • Упаковка в ланч-бокс;
  • Украшен милым и слегка небрежным декором.

По сути, любой любимый торт может стать "бенто". Главное, сделать его маленьким и правильно упаковать. И есть две хитрости, вы можете печь торт в маленькой формочке, а можете испечь бисквит на противне и формой вырезать из него коржи для бенто торта. Этот способ подойдет, если вы собираетесь сделать больше, чем один тортик и коржи выйдут ровнее. Наш рецепт именно для второго способа.

Бенто-торт со сливочным кремом

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • Мука – 50 гр;
  • Два куриных яйца;
  • Сахар – 100 гр;
  • Сливочное масло – 1 ст. л.;
  • Молоко – 70 мл;
  • Какао – 1 ст. л.;
  • Разрыхлитель для теста – 1 ч. л.;
  • Черный шоколад – 25 гр.

Для крема для начинки:

  • Сливки 33% – 50 мл;
  • Сахарная пудра – 30 гр;
  • Сливочный сыр – 200 гр;

Для крема для выравнивания:

  • Сливочное масло – 50 гр;
  • Сливочный сыр – 200 гр;
  • Сахарная пудра – 30 гр;

Яйца взбейте миксером, взбивая, введите сахар и взбивайте еще пять минут. Добавьте муку, разрыхлитель и какао.

Молоко нагрейте, растопите в нем размягченное сливочное масло и кусочки черного шоколада, перемешайте, остудите и добавьте к другим ингредиентам. Снова перемешайте тесто и вылейте его на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 15 минут. Корж остудите и формой, или острым ножом вырежьте коржи диаметром 10-12 см.

Для начинки смешайте сливочный сыр со сливками и взбейте до однородности. Добавьте сахарную пудру.

Крем, которым вы украсите свой бенто торт снаружи, приготовить также просто. Сливочный сыр смешайте с размягченным сливочным маслом, вбейте, пока не станет однородным и введите сахарную пудру.

Теперь соберите торт: каждый корж промажьте кремом для начинки, сформируйте тортик и отправьте в холодильник на час.

Вторым кремом обмажьте торт сверху и с боков и снова отправьте на час в холодильник. Украсьте, как вам хочется. Подавайте в коробочке, или ланч-боксе, чтобы соблюсти все правила.

Так как для бенто торта подойдет любой торт, лишь бы он поместился в ланч-бокс. То попробуйте приготовить классический торт Панчо. Он просто готовится и подойдет для "пробного".