20-летняя классика. Рецепт вкуснейшего торта "Панчо" без духовки

Торт "Панчо" уже считается классикой и сейчас мало, кто вспомнит, что придумали его сравнительно недавно, в начале 2000-х.

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Изначально торт "Панчо" назывался "Санчо Панса", в честь спутника Дон Кихота. И хоть сейчас рецепт считается классикой, придумали его сравнительно недавно – в 2000-х.

Автор рецепта – Ренат Агзамов, бывший ведущий популярного в 2000-е шоу "Кондитер". Сейчас он делает торты на заказ, в том числе и для президента Казахстана.

"Панчо" — торт, который очень просто приготовить, для него даже не нужна духовка. Так что с ним справится даже начинающий кондитер. Сочетание шоколадного бисквита и вкусного сметанного крема – это именно то, что нужно.

Торт "Панчо" без духовки

Ингредиенты:

Растительное масло — 100 мл;

Молоко — 230 мл;

Пшеничная мука — 200 гр;

Три яйца;

Какао-порошок — 50 гр;

Полстоловой ложки соды;

Сахар – 150 гр;

Сметана 20% — 750 гр;

Сливки 33% — 200 мл;

Сахарная пудра — 150 гр;

Ванильный сахар — 10 гр;

Консервированные ананасы;

Соль, уксус.

Для начала испеките бисквитные коржи. Можно приготовить их и в духовке, но можно и на сковороде. Смешайте три яйца, растительное масло и сахар. Когда масса станет однородной, постепенно введите просеянную муку.

Добавьте в тесто по полстоловой ложки уксуса и соды, порошок какао и щепотку соли. Соду уксусом гасить не надо. Она и так сработает. Разлейте жидкое тесто по трем чашкам, это и есть наши заготовки для коржей.

Готовить бисквитные коржи мы будем в сковороде с бортиком. Хорошо разогрейте сковороду, вылейте тесто из одной емкости, накройте крышкой и готовьте около восьми минут. Не переворачивая. Также приготовьте еще два коржа и поставьте их остужаться.

Теперь готовьте крем. Охладите сливки и взбейте их миксером. Всыпьте 150 грамм сахарной пудры и ванильный сахар, продолжайте взбивать, пока они не станут пышными. Аккуратно, силиконовой лопаточкой вмешайте сметану.

И уберите крем в холодильник. Два из остывших коржей нарежьте крупными кубиками.

Третий положите на блюдо и пропитайте сиропом из банки с консервированными ананасами. Сам ананас нарежьте небольшими кусочками.

Теперь возьмите круглую миску вроде тех, что используют для салатов, и выложите в нее кусочки бисквита, предварительно окуная их в крем, и кусочки ананаса. Крем у вас останется, так что верните его в холодильник. Когда миска заполнится, накройте ее третьим коржом, пропитанным сиропом и переверните торт на блюдо, как пасочку. В таком виде отправьте торт "Панчо" застывать в холодильник. Когда крем застынет – достаньте торт, снимите миску и обмажьте торт оставшимся кремом. Можно уже есть, а можно украсить сеточкой из расплавленного на водяной бане шоколада.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Зимняя вишня" из трубочек с вишнями и нежного крема. Еще один классический рецепт, который только кажется сложным.