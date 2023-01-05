Вкус, как в детстве. Рецепт торта "Зимняя вишня"

Торт из трубочек с вишнями и сливочным кремом – это оригинальный и очень вкусный десерт.

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Торт "Зимняя вишня" также известен под. неожиданным названием "Монастырская изба", видимо, из-за формы, напоминающей домик с крышей.

"Зимней вишней" его прозвали из-за начинки с кислинкой и нежнейшего крема из взбитых сливок. Хоть он и кажется сложным в приготовлении – это не так. Главное, соблюдать рецептуру и торт получится идеально.

Торт "Зимняя вишня"

Для теста:

Сливочное масло — 200 гр;

Сметана — 200 гр;

Муки – 400 гр;

Сахар – 150 гр;

Разрыхлитель – 2 ч. л.;

Ванильный сахар – один пакетик.

Для крема:

Сливки 33% — 250 гр;

Сахарная пудра – 50 гр.

Ванильный сахар – полпакетика.

Для начинки:

Вишня без косточек – 700 гр.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Размягченное сливочное масло выложите в глубокую миску. Добавьте к нему сметану, сахар и ванильный сахар и мешайте, пока масса не станет однородной. Лучше использовать миксер.

В муку добавьте разрыхлитель и высыпьте сухую смесь к прочим ингредиентам. Месите, пока у вас не получится мягкое пластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник хотя бы на полчаса.

После вас ждет самая сложная, но и самая интересная часть готовки. Тесто нужно разделить на пятнадцать частей.

Каждый шарик нужно раскатать в тонкий прямоугольник и аккуратно выложить на него вишни в ряд. После нужно свернуть трубочку с вишенками внутри. И аккуратно переложить готовые трубочки с вишнями на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте их в духовке, разогретой до 180 градусов около 25 минут.

После отставьте трубочки, чтобы они остыли. Иначе нежный крем из взбитый сливок просто растечется.

Приготовьте крем. Охлажденные сливки положите в миску и взбивайте на небольших оборотах миксера. Подсыпайте к ним постепенно сахарную пудру и ванильный сахар. После того, как вся пудра будет в сливках держите миксер, все так же, не небольшой скорости в течении минуты, чтобы вся сахарная пудра растворилась.

Затем взбивайте сливки на максимальной скорости в течении 2-3 минут. Готовность взбитых сливок определяйте на глаз. Взбитые сливки должны увеличиться в два раза, стать пышными и течь. Не переборщите, иначе у вас получится сливочное масло.

Теперь пора собирать торт. Положите на большое блюдо пять готовых трубочек с вишнями. Смажьте их кремом, сверху уложите еще четыре трубочки, снова перемажьте кремом и так, пока трубочки не кончатся. Торт покройте оставшимся кремом. Можно перед подачей присыпать его тертым шоколадом, или какао. Можно полить шоколадным ганашем. Но и без него получится отлично.

Также вы можете приготовить классический торт "Павлова" с безе, взбитыми сливками и свежими фруктами. Это идеальный праздничный десерт.