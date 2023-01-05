Смак, як у дитинстві. Рецепт торта "Зимова вишня"

Торт із трубочок із вишнями та вершковим кремом — це оригінальний і дуже смачний десерт.

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Торт "Зимова вишня" також відомий під несподіваною назвою "Монастирська хата", мабуть, через форму, що нагадує будиночок із дахом.

"Зимовою вишнею" його прозвали через начинку з кислинкою та найніжніший крем зі збитих вершків. Хоч він і здається складним у приготуванні, це не так. Головне, дотримуватися рецептури, і торт вийде ідеальним.

Торт "Зимова вишня"

Для тесту:

Вершкове масло — 200 гр;

Сметана — 200 гр;

Борошно — 400 гр;

Цукор — 150 гр;

Розпушувач — 2 ч.л.;

Ванільний цукор — один пакетик.

Для крему:

Вершки 33% — 250 гр;

Цукрова пудра — 50 гр;

Ванільний цукор — пів пакетика.

Для начинки:

Вишня без кісточок — 700 гр.

Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Розм'якшене вершкове масло викладіть у глибоку миску. Додайте до нього сметану, цукор і ванільний цукор і мішайте, доки маса не стане однорідною. Найкраще використовувати міксер.

У борошно додайте розпушувач і висипте суху суміш до інших інгредієнтів. Місіть, поки у вас не вийде м'яке пластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та заберіть у холодильник хоча б на пів години.

Потім вас чекає найскладніша, але й найцікавіша частина готування. Тісто треба поділити на п'ятнадцять частин.

Кожну кульку потрібно розкачати в тонкий прямокутник і обережно викласти на нього вишні в ряд. Після цього потрібно згорнути трубочку з вишеньками всередині. І акуратно перекласти готові трубочки з вишнями на лист, застелений пергаментом. Випікайте їх у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 25 хвилин.

Після цього відставте трубочки, щоб вони охолонули. Інакше ніжний крем із збитих вершків просто розтечеться.

Приготуйте крем. Охолоджені вершки покладіть у миску та збивайте на невеликих обертах міксера. Підсипайте до них поступово цукрову пудру та ванільний цукор. Після того, як уся пудра буде у вершках, тримайте міксер так само, не невеликій швидкості протягом хвилини, щоб уся цукрова пудра розчинилася.

Потім збивайте вершки на максимальній швидкості протягом 2-3 хвилин. Готовність збитих вершків визначайте на око. Збиті вершки повинні збільшитися вдвічі, стати пишними й текти. Не переборщіть, інакше у вас вийде вершкове масло.

Тепер настав час збирати торт. Покладіть на велике блюдо п'ять готових трубочок із вишнями. Змастіть їх кремом, зверху покладіть ще чотири трубочки, знову перемажте кремом і так, поки трубочки не закінчаться. Торт покрийте кремом, що залишився. Можна перед подачею присипати його тертим шоколадом або какао. Можна полити шоколадним ганашем, але й без нього вийде добре.

Також ви можете приготувати класичний торт "Павлова" з безе, збитими вершками та свіжими фруктами. Це ідеальний святковий десерт.