Корейська фішка з японською назвою. Рецепт торта бенто
Бенто торт — модний десерт із Південної Кореї. Насправді ж це маленький тортик на двох.
Останнім часом у мережі популярні бенто торти. Вагою не більше ніж 400 грамів і діаметром 10-12 см.
Бенто торт — це мініторт, призначений для одного або пари. Він упаковується в екологічну коробочку із цукрової тростини (у Південній Кореї, принаймні) і супроводжується такою самою екологічною вилкою. Іноді у наборі йде ніж та свічка, якщо торт призначається для дня народження.
Через невеликі розміри та упаковку бенто торти ще називають "ланч-бокс" тортами.
Декор цих тортиків дуже простий і милий. Зрозуміло, що цільова аудиторія цих десертів — це дівчата чи діти. Часто їх дарують на пікніках або на святах в офісі. Вони зазвичай легкі та не надто солодкі.
Хоч готувати маленькі тортики вигадали у Південній Кореї, сам термін "бенто" — японський. Так називають ланч-бокс та його вміст. У Японії існує ціла культура оформлення бенто. Люди люблять купувати їх у подорожах, щоб ознайомитись із місцевою кухнею.
Зазвичай його роблять легким, нежирним, не дуже поживним і не надто солодким, адже він іде як перекус. Начинки можуть бути різні. Часто бенто-торт прикрашає кумедний напис та смішний малюнок.
Бенто торт. Три правила:
- Вага не повинна перевищувати 300-400 г;
- Упаковка у ланч-бокс;
- Прикрашений милим та злегка недбалим декором.
По суті будь-який улюблений торт може стати "бенто". Головне, зробити його маленьким та правильно упакувати. І є дві хитрості, ви можете пекти торт у маленькій формі, а можете спекти бісквіт на деку і формою вирізати з нього коржі для бенто торта. Цей спосіб підійде, якщо ви збираєтеся зробити більше, ніж один тортик і коржі вийдуть рівнішими. Наш рецепт саме для другого способу.
Бенто торт із вершковим кремом
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- Борошно – 50 г;
- Два курячі яйця;
- Цукор – 100 г;
- Вершкове масло – 1 ст. л.;
- Молоко – 70 мл;
- Какао – 1 ст. л.;
- Розпушувач для тіста — 1 ч. л.;
- Чорний шоколад – 25 г.
Для крему для начинки:
- Вершки 33% – 50 мл;
- Цукрова пудра – 30 г;
- Вершковий сир – 200 г.
Для вирівнювання крему:
- Вершкове масло – 50 г;
- Вершковий сир – 200 г;
- Цукрова пудра – 30 г.
Яйця збийте міксером, збиваючи, введіть цукор та збивайте ще п'ять хвилин. Додайте борошно, розпушувач та какао.
Молоко нагрійте, розтопіть у ньому розм'якшене вершкове масло і шматочки чорного шоколаду, перемішайте, остудіть і додайте до інших інгредієнтів. Знову перемішайте тісто і вилийте його на застелений пергаментом лист. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 15 хвилин. Корж остудіть і формою, або гострим ножем виріжте коржі діаметром 10-12 см.
Для начинки змішайте вершковий сир із вершками та збийте до однорідності. Додайте цукрову пудру.
Крем, яким ви прикрасите свій бенто торт зовні, також приготувати просто. Вершковий сир змішайте з|із| розм'якшеним вершковим маслом, вбийте, поки не стане однорідним і введіть цукрову пудру.
Тепер зберіть торт: кожен корж промажте кремом начинки, сформуйте тортик і відправте в холодильник на годину.
Другим кремом помажте торт зверху та з боків і знову відправте на годину в холодильник. Прикрасьте як вам хочеться. Подавайте в коробочці, або ланч-боксі, щоб дотриматися всіх правил.
Оскільки для бенто торта підійде будь-який торт, аби він помістився в ланч-бокс. Тож спробуйте приготувати класичний торт Панчо. Він просто готується та підійде для "пробного".