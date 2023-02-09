Корейська фішка з японською назвою. Рецепт торта бенто

Бенто торт — модний десерт із Південної Кореї. Насправді ж це маленький тортик на двох.

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Останнім часом у мережі популярні бенто торти. Вагою не більше ніж 400 грамів і діаметром 10-12 см.

Бенто торт — це мініторт, призначений для одного або пари. Він упаковується в екологічну коробочку із цукрової тростини (у Південній Кореї, принаймні) і супроводжується такою самою екологічною вилкою. Іноді у наборі йде ніж та свічка, якщо торт призначається для дня народження.

Через невеликі розміри та упаковку бенто торти ще називають "ланч-бокс" тортами.

Декор цих тортиків дуже простий і милий. Зрозуміло, що цільова аудиторія цих десертів — це дівчата чи діти. Часто їх дарують на пікніках або на святах в офісі. Вони зазвичай легкі та не надто солодкі.

Хоч готувати маленькі тортики вигадали у Південній Кореї, сам термін "бенто" — японський. Так називають ланч-бокс та його вміст. У Японії існує ціла культура оформлення бенто. Люди люблять купувати їх у подорожах, щоб ознайомитись із місцевою кухнею.

Зазвичай його роблять легким, нежирним, не дуже поживним і не надто солодким, адже він іде як перекус. Начинки можуть бути різні. Часто бенто-торт прикрашає кумедний напис та смішний малюнок.

Бенто торт. Три правила:

Вага не повинна перевищувати 300-400 г;

Упаковка у ланч-бокс;

Прикрашений милим та злегка недбалим декором.

По суті будь-який улюблений торт може стати "бенто". Головне, зробити його маленьким та правильно упакувати. І є дві хитрості, ви можете пекти торт у маленькій формі, а можете спекти бісквіт на деку і формою вирізати з нього коржі для бенто торта. Цей спосіб підійде, якщо ви збираєтеся зробити більше, ніж один тортик і коржі вийдуть рівнішими. Наш рецепт саме для другого способу.

Бенто торт із вершковим кремом

Інгредієнти:

Для бісквіта:

Борошно – 50 г;

Два курячі яйця;

Цукор – 100 г;

Вершкове масло – 1 ст. л.;

Молоко – 70 мл;

Какао – 1 ст. л.;

Розпушувач для тіста — 1 ч. л.;

Чорний шоколад – 25 г.

Для крему для начинки:

Вершки 33% – 50 мл;

Цукрова пудра – 30 г;

Вершковий сир – 200 г.

Для вирівнювання крему:

Вершкове масло – 50 г;

Вершковий сир – 200 г;

Цукрова пудра – 30 г.

Яйця збийте міксером, збиваючи, введіть цукор та збивайте ще п'ять хвилин. Додайте борошно, розпушувач та какао.

Молоко нагрійте, розтопіть у ньому розм'якшене вершкове масло і шматочки чорного шоколаду, перемішайте, остудіть і додайте до інших інгредієнтів. Знову перемішайте тісто і вилийте його на застелений пергаментом лист. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 15 хвилин. Корж остудіть і формою, або гострим ножем виріжте коржі діаметром 10-12 см.

Для начинки змішайте вершковий сир із вершками та збийте до однорідності. Додайте цукрову пудру.

Крем, яким ви прикрасите свій бенто торт зовні, також приготувати просто. Вершковий сир змішайте з|із| розм'якшеним вершковим маслом, вбийте, поки не стане однорідним і введіть цукрову пудру.

Тепер зберіть торт: кожен корж промажте кремом начинки, сформуйте тортик і відправте в холодильник на годину.

Другим кремом помажте торт зверху та з боків і знову відправте на годину в холодильник. Прикрасьте як вам хочеться. Подавайте в коробочці, або ланч-боксі, щоб дотриматися всіх правил.

Оскільки для бенто торта підійде будь-який торт, аби він помістився в ланч-бокс. Тож спробуйте приготувати класичний торт Панчо. Він просто готується та підійде для "пробного".