Огромный эклер. Как приготовить вкуснейший торт "Карпатка" с заварным кремом

Заварное тесто и заварной крем традиционно считаются сложными для приготовления, но это не так, если соблюдать рецептуру.

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Все любят эклеры с заварным кремом. Это идеальный десерт – ведь в нем много нежного крема, а тесто нежное и воздушное.

От таких пирожных оторвать невозможно. Но можно продлит удовольствие, если приготовить не много небольших пирожных, а один огромный. Этот торт называется "Карпатка" и как его готовить, рассказала фуд-блогер Alina FooDee.

Для приготовления торта в идеале лучше использовать форму диаметром в 22 см.

Торт "Карпатка"

Ингредиенты:

Для теста:

Вода – 70 гр;

Молоко – 70 гр;

Масло сливочное – 60 гр;

Мука – 100 гр;

Щепотка соли;

Щепотка сахара;

Три яйца;

Для заварного крема:

Два яйца;

Молоко — 500 гр;

Сахар – 130 гр;

Ванильный сахар – 10 гр;

Кукурузный крахмал – 40 гр;

Сливочное масло 82% — 150 гр;

Для начала сделаем заварной крем, чтобы он успел остыть. Молоко нагреваем, но не кипятим. Смешиваем в миске яйца, сахар и кукурузный крахмал. Вводим горячее молоко тонкой струйкой, продолжая перемешивать венчиком.

Крем переливаем в сотейник, или кастрюльку и готовим крем, постоянно помешивая массу, пока не появятся пузырьки. На это уйдет минут 10.

Снимаем крем с плиты, накрываем и оставляем остывать.

Для заварного теста смешиваем воду с молоком, добавляем сливочное масло, соль и сахар. Нагреваем на плите, вмешиваем муку, готовим тесто, постоянно помешивая, пока оно не соберется в комок. Прогреваем еще минутку, чтобы испарилась вся жидкость. И оставляем остывать. В остывшее тесто вводим по одному яйца, хорошо вмешивая их в тесто. Делим тесто на две равные части, и выпекаем в духовке, разогретой до 190 градусов около 20 минут. Готовым коржам даем остыть.

Теперь доделываем крем. Сливочное масло и основа для заварного крема должны быть комнатной температуры, чтобы крем не расслоился. Взбиваем масло миксером, пока не посветлеет, добавляем кремовую основу понемногу, продолжая взбивать. В форму выкладываем один корж, сверху смазываем его кремом. Накрываем вторым коржом, накрываем пленкой и отправляем в холодильник хотя бы на три часа, а лучше на ночь. Перед подачей торт можно присыпать сахарной пудрой.

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