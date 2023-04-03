Католицький Великдень 2023. Коли та як святкувати

Віруючі західного обряду святкують Великдень згідно з григоріанським календарем — на тиждень раніше за віруючих східного обряду. І традиції святкування дещо відрізняються.

Related video

Цього року віряни західного обряду відзначатимуть Великдень 9 квітня. А східного – 16 квітня.

Нині дата Великодня визначається зі співвідношення сонячного та місячного календарів. Рішення відзначати це важливе церковне свято саме так було заведено ще в 325 році на першому в історії Вселенському соборі. Ще його називають Нікейським, за назвою міста, де він проходив. А дати католицького та православного Великодня не збігаються, бо у XVI столітті було запроваджено григоріанський календар. Його назвали на честь Папи Римського Григорія XIII. Григоріанський календар використовується у більшості держав та країн світу. У літературі також використовується назва — "новий стиль".

Так, християни більшості західних країн перейшли на новий календар і почали відзначати свята згідно з ним. А православні відзначають церковні свята за Юліанським календарем.

Є відмінності і в тому, як відзначається Великдень і в деяких символах, і Фокус про них розповість.

Великдень 2023 за західним обрядом: традиції

Багато правил у святкуванні Великодня схожі і в тих, хто відзначає за Григоріанським календарем, і в тих, хто відзначає за Юліанським. Всі дотримуються великого посту і Страсної п'ятниці, але у католиків пост менш суворий.

Католики також вважають Великдень сімейним святом та збирають цього дня сім'ю за одним столом.

Католики починають святкувати Великдень ще у Страсну суботу. Цього дня у храмах відбувається особливе богослужіння. Перед початком служби запалюють Пасхал – велику пасхальну свічку, від якої згодом усі парафіяни запалюють свої свічки. Пізніше Пасхал запалюють на всіх великодніх богослужіннях.

Традиція фарбувати яйця існує по всьому свту Фото: Скріншот

Звичай фарбувати яйця також зберігся. Його пов'язують із Марією Магдалиною. За переказами, вона подарувала римському імператору Тіберію просте куряче яйце зі словами: "Христос воскрес!" Але імператор не повірив і заявив: "Мертві не стануть живими, як це яйце стане червоним". Тоді яйце в його руках раптово почервоніло. Цікаво, але перші згадки про крашанки зустрічаються в рукописі Х століття, що зберігається у бібліотеці грецького монастиря святої Анастасії.

Особливим символом католицького Великодня є Великодній кролик. Це символ родючості та достатку. І, швидше за все, цей символ – відлуння язичницьких традицій. У наш час вважається, що кролик приносить кошик із шоколадними яйцями і ховає їх у дворі, так що на Великдень починається "полювання за яйцями", яке просто обожнюють діти.

Полювання за великодніми яйцями Фото: Getty Images

Легенда про великого кроля з'явилася в Європі, а до США її завезли на початку XVIII століття німці-емігранти. Вони ж стали дарувати фігурки кролика з марципана. Легенда про великоднього зайця, або кролика, вперше документально була зафіксована у XVII столітті. У 1682 році було опубліковано розповідь німецького професора медицини Георга Франка фон Франкенау про кролика, який відкладає яйця і ховає їх у саду.

Ще одним символом католицького Великодня є пасхальне ягня. У його вигляді навіть печуть спеціальні великодні булочки. Пасхальне ягня символізує Ісуса Христа та його відкуплення своєю смертю гріхів людства.

Цікава традиція дотримується Німеччини. Там прийнято на Великдень прикрашати колодязі та фонтани. Їх прикрашають зеленню, стрічками, квітами та великодніми яйцями. Ця традиція досить нова, з'явилася лише у 20 столітті, але швидко стала популярною. Вважається, що таким чином жителі німецьких сіл хотіли віддати належне воді, без якої неможливе життя.

Як відзначають Великдень у Флоренції

З феєрверками заведено відзначати Великдень у Флоренції. Воно називається Scoppio del Carro, що означає "вибух візка". Величезний віз завантажують феєрверками, білі бики привозять його до собору Дуомо, а потім влаштовують салют. Цій традиції понад 300 років. Жителі Флоренції вважають, що саме їхній земляк першим зійшов на стіни Єрусалима під час Хрестового походу та отримав у подарунок три кремені з Храму Гробу Господнього, які й привіз додому. Саме цими кремінцями висікають священний вогонь.

Католицька пасха 2023: страви

Паски та сирні паски на католицьку паску не готують. Але, звичайно, існує безліч видів великодньої випічки, причому в кожній країні вони свої.

Також на стіл подають салати із зеленню, обов'язково є якась м'ясна, або рибна страва.

Так, в Італії готують смачний пасхальний кекс панеттоне, кекс коломба у вигляді голубів і торт "Паскуаліна", в Англії печуть гарячі булочки та торт "Сімнель", в Польщі готують ромові баби та спеціальний великодній пиріг мазурок. А в Греції та на Мальті готують здобне печиво фіголлі з мигдального борошна з горіхами.

Хрестові булочки – традиційна великодня випічка в Англії Фото: Скріншот

Більшість цих страв прийшли з язичництва, так, хрестові булочки пов'язують із богинею родючості Еостри. Як і традиція подавати на стіл шинку. Раніше Еострі приносили в жертву диких кабанів.

А поки ви готуєтеся святкувати Великдень, пора вже підбирати страви для святкового меню. І вибирати найкращий рецепт паски. Найсмачніша паска з горіховою начинкою точно припаде вам до смаку.