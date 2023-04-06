Без молока та яєць. Швидкий рецепт веганської паски
Попри відсутність традиційних інгредієнтів, великодня випічка не втратить свого смаку.
У великодню паску традиційно входять молоко та яйця. Проте багато людей наразі позиціють себе як вегани, комусь заборонена лактоза, а хтось дотримується посту. Фокус пропонує рецепт веганської смачної паски без молока та яєць.
Інгредієнти:
- спілий банан — 1 шт.;
- сухі дріжджі — 5 г;
- цукор — 150 г;
- вівсяне немолоко — 250 мл;
- борошно — 250 г
- родзинки — 50 г;
- курага — 50 г;
- рослинна олія — 3 ст. л.
Для початку розминаємо банан на дні масивної посудини. До нього додаємо дріжджі та цукор.
Через сито висипаємо до вмісту наше борошно. Після цього вливаємо 250 мл вівсяного немолока (воно продається в багатьох українських супермаркетах) та додаємо родзинки та курагу. Усе гарно змішуємо.
Вливаємо три столові ложки рослинної олії. Знову все гарно мішаємо.
Після цього розливаємо вміст у формочки та відправляємо в духовку до повного підняття тіста. Готову паску можна посипати прикрасами на власний розсуд.
Нагадаємо, як приготувати смачну паску з ваніллю та кардамоном.
Також Фокус писав про найпростіший рецепт великодньої паски для початківців.