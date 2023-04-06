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Їжа

Без молока та яєць. Швидкий рецепт веганської паски

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Фото: Getty

Попри відсутність традиційних інгредієнтів, великодня випічка не втратить свого смаку.

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У великодню паску традиційно входять молоко та яйця. Проте багато людей наразі позиціють себе як вегани, комусь заборонена лактоза, а хтось дотримується посту. Фокус пропонує рецепт веганської смачної паски без молока та яєць.

Інгредієнти:

  • спілий банан — 1 шт.;
  • сухі дріжджі — 5 г;
  • цукор — 150 г;
  • вівсяне немолоко — 250 мл;
  • борошно — 250 г
  • родзинки — 50 г;
  • курага — 50 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Для початку розминаємо банан на дні масивної посудини. До нього додаємо дріжджі та цукор.

Через сито висипаємо до вмісту наше борошно. Після цього вливаємо 250 мл вівсяного немолока (воно продається в багатьох українських супермаркетах) та додаємо родзинки та курагу. Усе гарно змішуємо.

Вливаємо три столові ложки рослинної олії. Знову все гарно мішаємо.

Після цього розливаємо вміст у формочки та відправляємо в духовку до повного підняття тіста. Готову паску можна посипати прикрасами на власний розсуд.

Нагадаємо, як приготувати смачну паску з ваніллю та кардамоном.

Також Фокус писав про найпростіший рецепт великодньої паски для початківців.