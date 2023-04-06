Великдень 2023. Рецепт найпростішої паски для початківців

Ця паска завжди виходить навіть у тих, хто раніше не мав справи з тістом.

Related video

Якщо ви хочете спекти паску до Великодня, але не маєте досвіду в роботі з дріжджовим тістом або не любите родзинки, то цей рецепт для вас. Ця паска не вимагає великих зусиль, а рецепт досить простий.

Паска виходить вологою, ніжною та дуже смачною. Ви можете прикрасити її на свій смак або залишити без глазурі. Фокус розкаже, як приготувати паску на Великдень 2023.

Найпростіший рецепт паски

Інгредієнти:

500 г борошна;

1 пакетик розпушувача;

200 г цукру;

чотири яйця;

250 г сиру;

100 г масла;

1 пакетик ванільного цукру.

У великій мисці змішайте борошно та розпушувач.

В іншій мисці збийте яйця з цукром та ванільним цукром до пишної маси.

Розтопіть масло, додайте сир і добре перемішайте.

Поступово додайте сухі інгредієнти та замішуйте тісто ложкою або руками. Тісто має бути м'яким та не липнути до рук.

Розділіть тісто на рівні частини та викладіть у форми для пасок, попередньо змащені маслом або застелені папером. Форми мають бути заповнені на третину. Адже паски ще підростуть у духовці.

Поставте форми в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 40 хвилин або до золотистої скориночки. Перевірте готовність пасок зубочисткою або дерев'яною шпажкою — вона повинна виходити сухою з тіста.

Вийміть паски з духовки та остудіть на решітці. За бажанням прикрасьте їх глазур'ю, цукровою пудрою або чим забажаєте.

А якщо хочете спробувати щось новеньке, то спробуйте щось спекти з європейської кухні. В інших країнах не готують паски, але печуть смачні пироги та печиво.