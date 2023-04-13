Пасха 2023. Рецепт популярного кулича краффин
Эта новинка была придумана в Австралии и уже стала очень популярной.
Кулич краффин — это необычная и вкусная пасхальная выпечка, которая появилась в Австралии в 2013 году и быстро завоевала популярность во всем мире.
Теперь краффины добрались и до Украины. Краффин — это гибрид круассана и маффина. Он печется из сдобного дрожжевого теста, прослоенного мягким сливочным маслом и сухофруктами. У краффина нежный мякиш и хрустящая корочка, а также он очень красиво выглядит. Фокус расскажет, как его приготовить.
Краффин
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- дрожжи свежие — 20 г (или сухих — 7 г);
- молоко — 110 мл;
- сахар — 80 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- желток яичный — 2 шт.;
- масло сливочное — 40 г (растопленное) + 120 г (для смазывания);
- молотый мускатный орех — 1 ч. л. (молотый);
- клюква вяленая — 200 г (или изюм);
- миндальные лепестки — 100 г (или любые измельченные орехи);
- ванильный сахар — 8 г.;
- Цедра одного лимона.
Подготовьте дрожжевую опару. Разведите дрожжи и 1 чайную ложку сахара в теплом молоке, поставьте в теплое место до появления пенной шапочки.
Приготовьте тесто для краффина. Взбейте яйцо, желтки, сахар, ванильный сахар и цедру лимона до пышной светлой пены. Добавьте опару и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте тесто не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
Поместите тесто в смазанную маслом миску, немного смажьте его сверху маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.
Залейте клюкву кипятком на 15 минут, откиньте на сито и просушите бумажным полотенцем. Подрумяньте миндальные лепестки на сухой сковороде.
Разделите тесто на три равные части. Раскатайте каждую часть в очень тонкий прямоугольный пласт. Смажьте пласт размягченным сливочным маслом. Посыпьте пласт теста мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками. Сверните в рулет, начиная с длинной стороны. Разрежьте рулет острым ножом вдоль на две части, не дорезая с одной стороны примерно пару сантиметров .
Заверните спиралью одну часть в виде улитки. Положите неразрезанный край поверх. Заверните вторую часть вокруг первой, образуя двойную улитку .
Положите краффин в смазанную маслом форму для запекания, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут, пока он не поднимется .
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте краффин взбитым яйцом и поставьте в духовку на 25-30 минут, пока он не зарумянится .
Выньте краффин из духовки и дайте ему немного остыть. Переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой .
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