Пасха 2023. Рецепт популярного кулича краффин

Эта новинка была придумана в Австралии и уже стала очень популярной.

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Кулич краффин — это необычная и вкусная пасхальная выпечка, которая появилась в Австралии в 2013 году и быстро завоевала популярность во всем мире.

Теперь краффины добрались и до Украины. Краффин — это гибрид круассана и маффина. Он печется из сдобного дрожжевого теста, прослоенного мягким сливочным маслом и сухофруктами. У краффина нежный мякиш и хрустящая корочка, а также он очень красиво выглядит. Фокус расскажет, как его приготовить.

Краффин

Ингредиенты:

мука — 350 г;

дрожжи свежие — 20 г (или сухих — 7 г);

молоко — 110 мл;

сахар — 80 г;

соль — 1/2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

желток яичный — 2 шт.;

масло сливочное — 40 г (растопленное) + 120 г (для смазывания);

молотый мускатный орех — 1 ч. л. (молотый);

клюква вяленая — 200 г (или изюм);

миндальные лепестки — 100 г (или любые измельченные орехи);

ванильный сахар — 8 г.;

Цедра одного лимона.

Подготовьте дрожжевую опару. Разведите дрожжи и 1 чайную ложку сахара в теплом молоке, поставьте в теплое место до появления пенной шапочки.

Приготовьте тесто для краффина. Взбейте яйцо, желтки, сахар, ванильный сахар и цедру лимона до пышной светлой пены. Добавьте опару и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте тесто не менее 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Поместите тесто в смазанную маслом миску, немного смажьте его сверху маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Залейте клюкву кипятком на 15 минут, откиньте на сито и просушите бумажным полотенцем. Подрумяньте миндальные лепестки на сухой сковороде.

Разделите тесто на три равные части. Раскатайте каждую часть в очень тонкий прямоугольный пласт. Смажьте пласт размягченным сливочным маслом. Посыпьте пласт теста мускатным орехом, вяленой клюквой и миндальными лепестками. Сверните в рулет, начиная с длинной стороны. Разрежьте рулет острым ножом вдоль на две части, не дорезая с одной стороны примерно пару сантиметров .

Заверните спиралью одну часть в виде улитки. Положите неразрезанный край поверх. Заверните вторую часть вокруг первой, образуя двойную улитку .

Положите краффин в смазанную маслом форму для запекания, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30-40 минут, пока он не поднимется .

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте краффин взбитым яйцом и поставьте в духовку на 25-30 минут, пока он не зарумянится .

Выньте краффин из духовки и дайте ему немного остыть. Переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой .

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