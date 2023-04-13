Великдень 2023. Рецепт популярної паски крафін

Ця новинка була вперше приготована в Австралії і вже стала дуже популярною.

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Паска крафін – це незвичайна та смачна великодня випічка, яка з'явилася в Австралії у 2013 році та швидко завоювала популярність у всьому світі.

Тепер крафіни дісталися й України. Крафін — це гібрид круасана та мафіну. Він печеться зі здобного дріжджового тіста, прошарованого м'яким вершковим маслом та сухофруктами. У крафіну ніжний м'якуш і хрумка скоринка, а також він дуже красиво виглядає. Фокус розкаже, як його приготувати.

Крафін

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

дріжджі свіжі – 20 г (або сухих – 7 г);

молоко — 110 мл;

цукор — 80 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

жовток яєчний — 2 шт.;

масло вершкове — 40 г (розтоплене) + 120 г (для змащування);

мелений мускатний горіх – 1 ч. л. (мелений);

журавлина в'ялена — 200 г (або родзинки);

мигдальні пелюстки — 100 г (або будь-які подрібнені горіхи);

ванільний цукор — 8 г;

Цедра одного лимона.

Підготуйте дріжджову опару. Розведіть дріжджі та 1 чайну ложку цукру у теплому молоці, поставте у тепле місце до появи пінної шапочки.

Приготуйте тісто для крафіну. Збийте яйце, жовтки, цукор, ванільний цукор і цедру лимона до пишної світлої піни. Додайте опару і перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Наприкінці додайте розтоплене вершкове масло і вимішуйте тісто не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.

Помістіть тісто в змащену маслом миску, трохи змастіть його зверху маслом, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце без протягів на 1-1,5 години, поки|доки| воно не збільшиться вдвічі.

Залийте журавлину окропом на 15 хвилин, відкиньте на сито і просушіть паперовим рушником. Підрум'яньте мигдальні пелюстки на сухій сковороді.

Розділіть тісто на три рівні частини. Розкачайте кожну частину дуже тонкий прямокутний пласт. Змастіть пласт розм'якшеним вершковим маслом. Посипте пласт тіста мускатним горіхом, в'яленою журавлиною та мигдальними пелюстками. Поверніть у рулет, починаючи з довгого боку. Розріжте рулет гострим ножем вздовж на дві частини, не дорізаючи з одного боку приблизно пару сантиметрів.

Загорніть спіраллю одну частину у вигляді равлика. Покладіть нерозрізаний край поверх. Загорніть другу частину навколо першої, утворюючи подвійний равлик.

Покладіть крафін у змащену маслом форму для запікання, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 30-40 хвилин, поки він не підніметься.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть крафін збитим яйцем і поставте в духовку на 25-30 хвилин, поки він не зарум'яниться.

Вийміть з духовки крафін і дайте йому трохи охолонути. Перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати смачну сирну паску зі згущеним молоком.