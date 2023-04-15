Подарунок для ЗСУ: волонтери створили найбільшу карту України з великодніх пасок (фото)

Волонтери з Подільська виклали карту, яка потрапила до Книги рекордів України. Її розміри – 11 на 7 метрів, а на її створення знадобилося 5 900 пасок.

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Напередодні Великодня, 14 квітня, у місті Подільськ Одеської області створили найбільшу карту України, яку виклали з великодніх пасок для бійців ЗСУ. Як повідомила в Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, карта нашої країни офіційно потрапила до Книги рекордів України.

Створена карта має досить дивовижні розміри – її ширина сягає 11 метрів 40 сантиметрів, а висота – 7 метрів. Щоб викласти таку картку, знадобилося 5 900 великодніх пасок.

Кореспонденти видання Бессарабія.ua написали, що для реалізації задуму волонтери змайстрували на головній площі міста стіл площею 77 кв. метра, на якому і виклали карту. Водночас негода їх не налякала, і не завадила команді здійснити задумане.

Для того, щоб спекти таку кількість пасок, учасники волонтерського загону "Паляниця" використали одну тонну борошна, 2 000 шт. яєць, 80 кг вершкового масла і 50 кг цукру. Найстаршій господині виповнилося 69 років, а наймолодшій помічниці всього лише п'ять. Щоб поставити рекорд, загін "Паляниця" працював п'ять днів.

"Одразу після рекорду 5 900 освячених пасочок було відправлено нашим воїнам на фронт. А разом із ними — частинка тепла та турботи", — написала Вєтрова.

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