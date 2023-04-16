"Звільнимо Україну від чор**в": Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

За словами президента, рік тому всі молилися, щоб Україна вистояла, а сьогодні — щоб перемогла. Український прапор замайорить на берегах Азовського моря, Сіверського Дінця та над Ай-Петрі, упевнений він.

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Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня — він сказав, що невдовзі над усією країною зійде сонце. Відеозвернення президента опубліковано в його Telеgram-каналі.

"Наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а з нею смерть, біль і морок. Уранці 24 лютого сонце так і не зійшло, світанок так і не настав. Уранці 24 лютого почалася темна ніч, і одночасно почалося наше пробудження, наша боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення свободи, любов до рідної землі та готовність її захищати", — сказав він.

За словами президента, українці зберегли в собі світло — перемогли паніку, страх і внутрішню ворожнечу.

"Те, за що ми б'ємося проти темних сил сьогодні, — це наш світанок, наше відродження. Світанок незалежної України. Ми святкуємо сьогодні свято Воскресіння Христового, його головний символ — це перемога добра, правди й життя", — заявив президент.

Президент України згадав, що рівно рік усі молилися, щоб країна вистояла, а сьогодні — щоб перемогла загарбників.

"417 днів — ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас одна з найважчих вершин. Ми подолаємо її, разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце — це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підніметься над усією нашою Богом даною землею, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях", — зазначив Зеленський.

Прапор України майорить на берегах Азовського моря, Сіверського Дінця, над териконами й Ай-Петрі. Сонце засяє на півдні, на сході й у Криму, додав він.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав українців про ймовірність завдання армією РФ ракетного удару по Україні на Великдень. Російська влада, на його думку, використовує релігію як зброю масової ураження.

В Інституті вивчення війни 9 квітня заявили, що президент РФ Володимир Путін може запропонувати перемир'я на Великдень, щоб уповільнити очікуваний контрнаступ ЗСУ.

Українські волонтери з Подільська Одеської області 14 квітня створили найбільшу карту країни з великодніх пасок. Так вони привітали зі святом бійців ЗСУ.