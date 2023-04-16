"Сатана першим увійшов у храм": соцмережі висміяли візит Путіна на великоднє богослужіння (відео)

Голова Кремля приїхав на святкову службу в храмі Христа Спасителя без сім'ї — йому виділили спеціальне місце на балкончику, який додатково охоронявся співробітниками ФСО.

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Президент Росії Володимир Путін 16 квітня прийшов на Великоднє богослужіння до храму Христа Спасителя в супроводі великої кількості охоронців і мера Москви Сергія Собяніна. Відео богослужіння показало російське агентство "РІА Новини".

Диктатору та меру підготували спеціальне місце на балкончику. Очевидно, що Путін прибув на богослужіння без сім'ї. А вхід на балкон із Путіним охороняли двоє чоловіків.

Користувачі соцмереж помітили лицемірство президента РФ і наголошували на повній відсутності справжньої віри як у Путіна, так і в служителів Російської православної церкви.

"Культові споруди РПЦ давно залишив Бог, сатана першим входить до храму, де Бога немає", — зазначили вони.

Люди також побачили масову присутність охоронців із Федеральної служби охорони РФ.

"Цікаво як почувається він, коли тільки цього року вбив десятки тисяч росіян і українців? Земля не горіла під ногами?" — запитує один із користувачів.

Кремль опублікував привітання Путіна з Великоднем, де диктатор говорить про те, що свято "дарує вірянам надію та надихає на добрі помисли та вчинки".

"Церква завжди була разом із народом, ділила з ним радості й тяготи. Сьогодні в умовах серйозних викликів вона бере активну участь у справах милосердя й благодійності, допомагає людям знаходити міцну духовну опору", — зазначив він.

Путін згадав і про "творчу та подвижницьку діяльність" Російської православної церкви.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у привітанні українців зі святом Великодня сказав, що незабаром окуповані райони країни звільнять від чор**в. Український прапор замайорить на берегах Азовського моря, Сіверського Дінця та в Криму.

Міністерство оборони Великобританії вважає, що Путін готується до затяжної війни в Україні й тому підписав закон про видачу електронних повісток про призов у Росії.