Готуються до довгої війни: розвідка Британії розкрила, навіщо РФ електронні повістки

Поки що Росія робить ставку на добровольчі формування, але в майбутньому може поповнювати втрати за допомогою ухилянтів.

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Російська влада запускає розсилку електронних повісток про призов до армії, готуючись до затяжної війни в Україні. Таке припущення у Twitter опублікувало Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на звіт розвідки.

Британська розвідка звернула увагу, що нові заходи мають набути чинності через деякий час і не вказують на нову хвилю масової примусової мобілізації в Росії. Військові вважають, що зараз росіяни зосередилися на збільшення добровільних підрозділів, але електронні повістки можуть стати інструментом додаткового збирання живої сили у разі, якщо бойові дії в Україні продовжаться ще довго.

Тим часом у ЗМІ з'явилися повідомлення, що громадяни Росії вже отримують перші електронні повістки через сервіс "Держпослуги". Згідно з опублікованим скріншотом, одному з росіян надіслали відповідний онлайн-лист 14 квітня. Там зазначено, ніби роботодавець отримав вимогу про явку призовника до військового комісаріату з військовим квитком.

11 квітня 2023 року Державна Дума Росії ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які мають право на військову службу, а 14 квітня документ підписав президент Володимир Путін. Головним нововведенням стане те, що дані про призовників зв'яжуть з державними онлайн-сервісами "Держпослуги", через які розсилатимуть повістки в цифровому вигляді, а не поштою, як раніше. Ухилянтів каратимуть, позбавляючи їх можливості офіційно влаштуватися на роботу або виїхати за кордон.

З'явилася інформація, що Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток через масовий виїзд росіян за кордон. За словами джерела, масштаби еміграції "особисто зачепили" президента, оскільки такого країна не знала з моменту розвалу СРСР.