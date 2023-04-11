Через пошту й "Держпослуги": у Росії хочуть прирівняти електронні повістки до звичайних

Повістка буде вважатися отриманою з моменту розміщення її в особистому кабінеті військовозобов'язаного. Ухилянтам заборонять виїжджати з країни, а також брати кредити й керувати транспортом.

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У вівторок, 11 квітня, у російській Держдумі розглянуть поправки до законодавства, що легалізують електронні повістки. Про це заявив голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, якого цитує видання "База".

Комітет із оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки й оповіщення через роботодавця, а також ввести сповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді через Держпослуги чи МФЦ.

"Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися у військовий комісаріат. Якщо вона цього не зробить, то їй за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення щодо того, що запроваджуються обмеження на виїзд, і будуть інші обмежувальні заходи", — пояснив депутат.

Якщо призовник знову не з'явиться, то, згідно з поправками, через 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати індивідуальне підприємництво, а також брати кредити.

Картаполов додав, що повістка буде вважатися отриманою з моменту її розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного. Примітно, що ще 10 днів тому депутат говорив, що відправлення повісток через Держпослуги "неможливе".

Нагадаємо, 21 березня представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів про приховану мобілізацію в Росії. За його словами, лави ЗС РФ поповнюються як мінімум на 20 тисяч осіб на місяць.

Раніше, 15 березня, голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що військовозобов'язані в 35 регіонах РФ почали активно отримувати повістки. Найбільше питань викликають повістки на військові збори, які можуть проводитися лише після указу президента.

Тоді ж Фокус писав, що російські студенти почали отримувати "повістки" через особистий кабінет на сайтах університетів. Такі повідомлення отримали учні вишів Москви та Новосибірська.