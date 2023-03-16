У Росії університети почали розсилати електронні повістки своїм студентам, — ЗМІ

Електронні повідомлення про те, що їм протягом трьох днів після отримання необхідно з'явитися до військкомату, отримали студенти в Новосибірську та Москві.

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Російські студенти почали отримувати "повістки" через особистий кабінет на сайтах університетів. Про це повідомляє "Nexta".

За інформацією ЗМІ, 15 березня кілька студентів Новосибірського державного технічного університету побачили в особистому кабінеті студента повідомлення про те, що їх викликають повістками до військкомату.

Дещо пізніше виявилося, що електронні повістки отримали вдвічі більше студентів. За словами офіційного представника вишу, повістки отримали 32 учні.

"Ми виконуємо федеральний закон. Ми зобов'язані сповіщати студентів про всі вимоги військкомату. Не розумію, в чому суть усіх переживань", — додав представник вишу, ім'я та прізвище якого медіа не називає.

Також не вдалося дізнатися, які саме студенти отримали повістки: учні очної форми, заочники чи молоді люди, які здобувають освіту на вечірній формі навчання.

Крім того, схожі сповіщення стали отримувати і студенти Московського енергетичного інституту. У них була інформація про необхідність з'явитися для отримання повістки до Лефортовського військкомату для уточнення документів військового обліку.

Листи отримали студенти 4 курсу бакалаврату, а також деякі магістранти та аспіранти. За словами учнів, керівництво навчального закладу просить усіх, хто отримав листи, виконати вимогу, оскільки вона є обов'язковою.

Студенти в Новосибірську почали отримувати повістки від військкоматів в електронному вигляді

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що російські військкоми почали розносити повістки чоловікам для "уточнення даних" вже у 16 регіонах. Військкоми називають призовні заходи "оцифруванням бази даних мобілізованих". Можливий новий набір добровольців у ЗС РФ для перекидання до України, стверджують журналісти.

Крім того, росЗМІ писали про те, що в Кремлі відповіли на повідомлення про другу хвилю мобілізації в Росії. За інформацією медіа, росіянам вже приховано роздають повістки, а у британській розвідці розповіли, що військовослужбовців із РФ не випускають за кордон. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заперечує нову хвилю мобілізації.