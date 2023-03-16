В России университеты начали рассылать электронные повестки своим студентам, — СМИ

Электронные сообщения о том, что им в течение трех дней после получения необходимо явиться в военкомат, получили студенты в Новосибирске и Москве.

Related video

Российские студенты стали получать "повестки" через личный кабинет на сайтах университетов. Об этом сообщает "Nexta".

По информации СМИ 15 марта несколько студентов Новосибирского государственного технического университета увидели в личном кабинете студента уведомления о том, что их вызывают повестками в военкомат.

Несколько позже оказалось, что электронные повестки получило вдвое больше студентов. По словам официального представителя вуза, повестки получили 32 учащихся.

"Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата. Не понимаю, в чем суть всех переживаний", — добавил представитель вуза, имя и фамилию которого медиа не называет.

Также не удалось узнать, какие именно студенты получили повестки: учащиеся очно, заочники или молодые люди, которые получают образование на вечерней форме обучения.

Кроме того, похожие уведомления стали получать и студенты Московского энергетического института. В них была информация о необходимости явиться для получения повестки в Лефортовский военкомат для уточнения документов воинского учета.

Письма получили студенты 4 курса бакалавриата, а также некоторые магистранты и аспиранты. По словам учащихся, руководство учебного заведения просит всех, кто получил письма, выполнить требование, так как оно является обязательным.

Студенты в Новосибирске начали получать повестки от военкоматов в электронном виде

Напомним, 15 марта стало известно, что российские военкомы начали разносить повестки мужчинам для "уточнения данных" уже в 16 регионах. Военкомы называют призывные мероприятия "оцифровкой базы данных мобилизованных". Возможен новый набор добровольцев в ВС РФ для переброски в Украину, утверждают журналисты.

Кроме того росСМИ писали о том, что в Кремле ответили на сообщения о второй волне мобилизации в России. По информации медиа, россиянам уже скрыто раздают повестки, а в британской разведке рассказали, что военнослужащих из РФ не выпускают за границу. В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отрицает новую волну мобилизации.