Россиян зовут в военкоматы: в Москве и 16 регионах массово раздают повестки, – СМИ

Военкомы называют призывные мероприятия "оцифровкой базы данных мобилизованных". Возможен новый набор добровольцев в ВС РФ для переброски в Украину, утверждают журналисты.

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Российские военкомы начали разносить повестки мужчинам для "уточнения данных" уже в 16 регионах. Об этом пишут российские медика 15 марта.

Первыми повестки начали массово получать жители Воронежской области. Заявленная цель — актуализация данных воинского учета. Работодателей предупредили об обязанности отпускать сотрудников по врученным повесткам.

Власти Липецкой области присоединились к оцифровке базы данных мобилизованных. В ближайшее время жителям региона будут раздавать повестки из военкомата.

В Калужской области в военкомат вызвали двух местных депутатов

"Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных", — пообещал военком Липецкой области Валерий Герасименко.

Требуют явиться в военкоматы и мужчин из Пензенской области, там будут проводить шестидневные военные сборы на базе села Леонидовка. На базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе пройдут 30-дневные сборы с офицерами.

Повестки получили жители Красноярского края и Мурманской области. В Красноярске сотрудникам одного из частных предприятий раздавали мобилизационные предписания. Известно, что их получили 4 человека, которые ранее проходили срочную службу, и 2 выпускника военной кафедры.

Очевидцы говорили о получении повесток в Белгородской области, Ямало-Ненецком Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Ульяновске, Чувашии и Кабардино-Балкарии. А в Калужской области в военкомат вызвали двух местных депутатов.

Источники издания говорят, что раздача повесток может быть связана с новым набором добровольцев в ВС РФ. В ходе "проверки данных" мужчинам будут предлагать поехать в Украину по собственному желанию.

Другая задача военного руководства — восполнить потери среди артиллеристов и операторов бронемашин, утверждают собеседники.

Студенты из Москвы получают повестки

Повестки для явок в военкоматы начали приходить и студентам из Москвы, говорит подписчик "Верстки".

Студент очной формы одного из ВУЗов российской столицы по имени Валентин (имя изменили) получил документ с требованием явиться в военкомат для "уточнения документов воинского учета". Такие же повестки получили и его знакомые-студенты, которые заканчивают обучение в этом году.

Валентин в разговоре с журналистами отметил, что в армии не служил и на военной кафедре не учился.

После появления новостей о вручении повесток в Воронежской области в Кремле заявили, что речи о второй волне мобилизации не идет.

"Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 6 марта американский Институт изучения войны писал о возврате Кремля к "молчаливой мобилизации" россиян.

Британские разведчики 15 марта отмечали, что российским чиновникам чаще стали выписывать распоряжения по запрету передвижения, в том числе с целью отдыха за границей.