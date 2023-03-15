Россиян зовут в военкоматы: в Москве и 16 регионах массово раздают повестки, – СМИ
Военкомы называют призывные мероприятия "оцифровкой базы данных мобилизованных". Возможен новый набор добровольцев в ВС РФ для переброски в Украину, утверждают журналисты.
Российские военкомы начали разносить повестки мужчинам для "уточнения данных" уже в 16 регионах. Об этом пишут российские медика 15 марта.
Первыми повестки начали массово получать жители Воронежской области. Заявленная цель — актуализация данных воинского учета. Работодателей предупредили об обязанности отпускать сотрудников по врученным повесткам.
Власти Липецкой области присоединились к оцифровке базы данных мобилизованных. В ближайшее время жителям региона будут раздавать повестки из военкомата.
"Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных", — пообещал военком Липецкой области Валерий Герасименко.
Требуют явиться в военкоматы и мужчин из Пензенской области, там будут проводить шестидневные военные сборы на базе села Леонидовка. На базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе пройдут 30-дневные сборы с офицерами.
Повестки получили жители Красноярского края и Мурманской области. В Красноярске сотрудникам одного из частных предприятий раздавали мобилизационные предписания. Известно, что их получили 4 человека, которые ранее проходили срочную службу, и 2 выпускника военной кафедры.
Очевидцы говорили о получении повесток в Белгородской области, Ямало-Ненецком Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Ульяновске, Чувашии и Кабардино-Балкарии. А в Калужской области в военкомат вызвали двух местных депутатов.
Источники издания говорят, что раздача повесток может быть связана с новым набором добровольцев в ВС РФ. В ходе "проверки данных" мужчинам будут предлагать поехать в Украину по собственному желанию.
Другая задача военного руководства — восполнить потери среди артиллеристов и операторов бронемашин, утверждают собеседники.
Студенты из Москвы получают повестки
Повестки для явок в военкоматы начали приходить и студентам из Москвы, говорит подписчик "Верстки".
Студент очной формы одного из ВУЗов российской столицы по имени Валентин (имя изменили) получил документ с требованием явиться в военкомат для "уточнения документов воинского учета". Такие же повестки получили и его знакомые-студенты, которые заканчивают обучение в этом году.
Валентин в разговоре с журналистами отметил, что в армии не служил и на военной кафедре не учился.
После появления новостей о вручении повесток в Воронежской области в Кремле заявили, что речи о второй волне мобилизации не идет.
"Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что 6 марта американский Институт изучения войны писал о возврате Кремля к "молчаливой мобилизации" россиян.
Британские разведчики 15 марта отмечали, что российским чиновникам чаще стали выписывать распоряжения по запрету передвижения, в том числе с целью отдыха за границей.