Росіян кличуть у військкомати: у Москві та 16 регіонах масово роздають повістки, – ЗМІ

Військкоми називають призовні заходи "оцифруванням бази даних мобілізованих". Можливий новий набір добровольців у ЗС РФ для перекидання в Україну, стверджують журналісти.

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Російські військкоми почали розносити повістки чоловікам для "уточнення даних" уже у 16 регіонах. Про це пишуть російські медіа 15 березня.

Першими повістки почали масово отримувати жителі Воронезької області. Заявлена мета — актуалізація даних військового обліку. Роботодавців попередили про обов'язок відпускати співробітників за врученими повістками.

Влада Липецької області приєдналася до оцифрування бази даних мобілізованих. Найближчим часом мешканцям регіону будуть роздавати повістки з військкомату.

У Калузькій області у військкомат викликали двох місцевих депутатів

"Їх відправлять за місцем проживання або передадуть через роботодавця. Розсилка повісток планова і не означає нічого, крім необхідності уточнення даних", — пообіцяв військком Липецької області Валерій Герасименко.

Вимагають з'явитися до військкоматів і чоловіків з Пензенської області, там проводитимуть шестиденні військові збори на базі села Леонідівка. На базі філії Військової академії матеріально-технічного забезпечення у Пензі відбудуться 30-денні збори з офіцерами.

Повістки отримали жителі Красноярського краю та Мурманської області. У Красноярську співробітникам одного з приватних підприємств роздавали мобілізаційні розпорядження. Відомо, що їх отримали 4 особи, які раніше проходили строкову службу, та 2 випускники військової кафедри.

Очевидці говорили про отримання повісток у Бєлгородській області, Ямало-Ненецькому Ханти-Мансійському автономному окрузі, Алтайському краї, Ульяновську, Чувашії та Кабардино-Балкарії. А в Калузькій області у військкомат викликали двох місцевих депутатів.

Джерела видання кажуть, що роздавання повісток може бути пов'язане з новим набором добровольців у ЗС РФ. Під час "перевірки даних" чоловікам пропонуватимуть поїхати в Україну за власним бажанням.

Інше завдання військового керівництва — заповнити втрати серед артилеристів та операторів бронемашин, стверджують співрозмовники.

Студенти з Москви отримують повістки

Повістки для явки у військкомати почали приходити і студентам з Москви, каже передплатник "Верстки".

Студент очної форми одного зі ЗВО російської столиці на ім'я Валентин (ім'я змінили) отримав документ із вимогою з'явитися у військкомат для "уточнення документів військового обліку". Такі ж повістки отримали і його знайомі-студенти, які закінчують навчання цьогоріч.

Валентин у розмові із журналістами зазначив, що в армії не служив і на військовій кафедрі не навчався.

Після появи новин про вручення повісток у Воронезькій області в Кремлі заявили, що про другу хвилю мобілізації не йдеться.

"Друга хвиля мобілізації у Кремлі не обговорюється", — сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 6 березня американський Інститут вивчення війни писав про повернення Кремля до "мовчазної мобілізації" росіян.

Британські розвідники 15 березня зазначали, що російським чиновникам частіше почали виписувати розпорядження щодо заборони пересування, зокрема з метою відпочинку за кордоном.