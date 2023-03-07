Росія не оголосить чергову хвилю мобілізації раніше літа, — ISW

Аналітики вважають, що в Кремлі повернулися до прихованої мобілізації, щоб уникнути оприлюднення наказу про масштабний примусовий заклик до лав ЗС РФ.

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Кремль повертається до кампанії з "мовчазної мобілізації", щоб уникнути наказу про черговий великий примусовий заклик до резерву. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті від 6 березня.

Повідомляється, що російські Telegram-канали почали розміщувати оголошення про набір до наявних добровольчих батальйонів після припинення таких закликів у вересні 2022 року, коли почалася мобілізація недобровільного резерву. Деякі місцеві російські чиновники також створюють мобільні призовні пункти для реклами добровільної військової служби за контрактом.

В ISW повідомляють, що московський психіатр закликає чоловіків, схильних до суїциду, вступати на військову службу, а ПВК "Вагнер" закликає росіян поповнити свої лави майже у 30 російських містах. Окрім того, російські окупаційні чиновники реєстрували на військову службу підлітків 2006 року народження з окупованої Луганської області. Український Генеральний штаб також повідомив, що військкомати в окупованій Донецькій області отримали вказівки уточнити особисті дані офіцерів запасу віком до 65 років, а також солдатів, сержантів та прапорщиків віком до 50 років.

На думку аналітиків, такі добровільні призовні кампанії можуть також вказувати на те, що Кремль закінчує боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після Бахмутської битви та невдалих наступів у районі Вугледара та в Луганській області.

У Кремлі, мабуть, сподіваються, що таких нерегулярних сил буде достатньо для утримання російської ініціативи на фронті. Разом з тим, в ISW вважають, що Кремль не запускатиме чергову хвилю мобілізації раніше літа 2023 року, оскільки весняний призовний цикл має розпочатися 1 квітня.

"Ймовірно, це також пояснює, чому російські війська використовують навчальні полігони в Білорусі для відновлення з'єднань, які постраждали в боях. Якби Путін вирішив оголосити мобілізацію зараз, то, швидше за все, йому довелося б відкласти весняний призовний цикл, до того ж на триваліший термін, ніж одномісячна затримка осіннього призовного циклу, викликана його закликом резервістів у вересні 2022 року", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 3 березня опозиційне росЗМІ "Медуза" опублікувало матеріал, у якому журналісти підрахували реальну кількість російських мобілізованих завдяки терміновим одруженням. Йдеться про понад 527 тисяч людей.

Раніше, 27 лютого, аналітики ISW повідомляли, що осінній контрнаступ ЗСУ шокував Путіна і змусив оголосити часткову мобілізацію 21 вересня.

На день раніше, 26 лютого, в ISW припустили, що в Кремлі можуть зіткнутися з дефіцитом новобранців. Збільшення мобілізаційного резерву призведе до того, що на війну в Україні відправлятимуть фізично непридатних молодих росіян, що також позначиться на економіці країни.