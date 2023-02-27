Осінній контрнаступ ЗСУ шокував Путіна та змусив провести мобілізацію, — ISW

Путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня, через деякий час після контрнаступу України. За даними аналітиків, глава Кремля навіть консультувався з російськими військкорами щодо позицій ЗС РФ на полі бою.

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Осінній контрнаступ ЗСУ "шокував" російського президента Володимира Путіна та став приводом для оголошення "часткової мобілізації" наприкінці минулого року. Про це повідомляє аналітичний центр "Інститут дослідження війни" у зведенні за 26 лютого.

"Стрімкий контрнаступ України в Харківській області в період із 6 по 11 вересня шокував Путіна та змусив зрозуміти, що йому потрібна примусова мобілізація резерву. Путін оголосив часткову мобілізацію через деякий час після контрнаступу України 21 вересня", — йдеться у звіті військових дослідників.

Глава Кремля, ймовірно, дійшов висновку про те, що нерегулярних добровольчих формувань буде недостатньо, щоб утримати позиції захоплені ЗС РФ або провести успішні наступальні операції.

За даними аналітиків, Путін навіть консультувався з російськими військкорами щодо позицій ЗС РФ на полі бою. Можливо, саме ці блогери й висловили свої побоювання.

Джан Джентіле, заступник керівника центру RAND Arroyo, заявив, що формально російська мобілізація була успішною в тому сенсі, що вдалося зібрати потрібну чисельність солдатів.

Але водночас це не дозволило Путіну досягти поставленої мети в Україні. Лінія зіткнення не змінилася значно.

"Вони навіть близько не підійшли до досягнення цілей, які Путін поставив своїм силам в Україні кілька місяців тому. І щодо цього, я думаю, для них це був провал", — пояснив експерт.

За оцінками ISW, Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців. Збільшення мобілізаційного резерву призведе до того, що на війну в Україні відправлятимуть фізично непридатних росіян, що також позначиться на економіці.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін передає Шойгу контроль над армією РФ в Україні. Армійські корпуси так званих "ДНР" і "ЛНР" активно інтегруються до російської армії.