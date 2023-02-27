Осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и вынудило провести мобилизацию, — ISW

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя некоторое время после контрнаступления Украины. По данным аналитиков, глава Кремля даже консультировался с российскими военкорами насчет позиций ВС РФ на поле боя.

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Осеннее контрнаступление ВСУ "шокировало" российского президента Владимира Путина и послужило поводом для объявления "частичной мобилизации" в конце прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр "Институт исследования войны" в сводке за 26 февраля.

"Стремительное контрнаступление Украины в Харьковской области в период с 6 по 11 сентября шокировало Путина и заставило понять, что ему ему нужна принудительная мобилизация резерва. Путин объявил частичную мобилизацию спустя некоторое время после контрнаступления Украины 21 сентября", — говорится в отчете военных исследователей.

Глава Кремля, предположительно, пришел к выводу о том, что нерегулярных добровольческих формирований будет недостаточно, чтобы удержать позиции, захваченные ВС РФ, или провести успешные наступательные операции.

По данным аналитиков, Путин даже консультировался с российскими военкорами насчет позиций ВС РФ на поле боя. Возможно, именно эти блогеры и высказали свои опасения.

Джан Джентиле, заместитель руководителя центра RAND Arroyo, заявил, что формально российская мобилизация была успешной, в том смысле, что удалось собрать нужную численность солдат.

Но вместе с тем это не позволило Путину достичь поставленных целей в Украине. Линия соприкосновения не изменилась значительно.

"Они даже близко не подошли к достижению целей, которые Путин поставил своим силам в Украине несколько месяцев назад. И в этом отношении, я думаю, для них это был провал", — объяснил эксперт.

По оценкам ISW, Путин вскорости может столкнуться с дефицитом новобранцев. Увеличение мобилизационного резерва приведет к тому, что на войну в Украине будут отправлять физически непригодных россиян, что также скажется на экономике.

Ранее Фокус сообщал, что Путин передает Шойгу контроль над армией РФ в Украине. Армейские корпусы так называемых "ДНР" и "ЛНР" активно интегрируются в российскую армию.