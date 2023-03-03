Не 300 тисяч: у Росії справжню кількість мобілізованих вирахували завдяки одруженням

Опозиційні росЗМІ завдяки інформації про кількість чоловіків призовного віку, неодружених до оголошення "часткової мобілізації", підрахували кількість мобілізованих до ЗС РФ від вересня до жовтня. Встановлена кількість не сходиться з цифрою, раніше оголошеною Міноборони РФ.

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Кількість мобілізованих в РФ у вересні-жовтні 2022 року становить не 300 тисяч, а півмільйона. Про це йдеться в дослідженні опозиційного російського видання "Медіазона". Все завдяки кількості термінових одружень чоловіків, які отримали повістки.

У жовтні 2022 року завдяки певній схемі журналісти стали оцінювати кількість мобілізованих за кількістю термінових весіль, які дозволили мобілізованим громадянам РФ одружитися один день, без обов'язкових щомісячних очікувань.

У перші тижні мобілізації російські офіси реєстру не тільки не приховували раптового припливу чоловіків із повісткою, але й хвалилися цим. У ЗМІ з'являлися сюжети про групові весілля, а коли наприкінці жовтня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що мобілізація завершена, потік пресрелізів про весілля припинився.

"Дані за минулий 2022 рік показують: після офіційного закінчення мобілізації весіль поменшало, але окремі чоловіки з повістками приходять до загсів досі. Це не є свідченням нової хвилі мобілізації — чоловіки одружуються за місцем служби або повертаються додому у звільнення. Нові зведення загсів дозволили уточнити нашу оцінку числа призваних по всій Росії за активний період мобілізації у вересні та жовтні: понад 527 тисяч осіб", – пояснюють на сторінках видання.

Причина поспіху з офіційним оформленням стосунків – родини російських мобілізованих зможуть отримати виплати у випадку його загибелі на фронті в Україні.

Відштовхуючись від даних із 50 регіонів РФ, де шлюб уклали 25 тисяч мобілізованих чоловіків, видання підрахувало ймовірну кількість тих, хто отримав повістки.

"Виявляється, що 1,42% мобілізованих чоловіків одружилися там. І з точки зору всього чоловічого населення цих регіонів у віці 18–49 років, виявляється, що під час активного проходження мобілізації (до початку листопада), там мобілізували понад 239 тисяч людей. Ці 50 регіонів становлять лише 56% чоловіків мобілізації. Якщо додати інформацію про термінові весілля наприкінці жовтня в решті 35 регіонів, то загальна частка мобілізації в країні зросте — до 1,79%. Така частка мобілізації передбачає, що понад 525 тисяч людей (527 703) були мобілізовані до армії у вересні-жовтні", — йдеться в дослідженні.

Осінній контрнаступ ЗСУ "шокував" Путіна та став приводом для оголошення "часткової мобілізації" наприкінці минулого року. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни за 26 лютого. Путін оголосив часткову мобілізацію через деякий час після контрнаступу України 21 вересня.

Також аналітики Інституту вивчення війни 26 лютого повідомили, що Путін цьогоріч зіткнеться з дилемою призову: йому потрібно буде залучити на службу більше людей, але такого ресурсу РФ просто немає.