Оппозиционные росСМИ благодаря информации о количестве мужчин призывного возраста, холостых до объявления "частичной мобилизации", подсчитали количество мобилизованных в ВС РФ с сентября по октябрь. Установленное количество не сходится с цифрой, ранее объявленной Минобороны РФ.

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Количество мобилизованных в РФ в сентябре-октябре 2022 года составляет не 300 тысяч, а полмиллиона. Об этом говорится в исследовании оппозиционного российского издания "Медиазона". Все благодаря количеству срочных бракосочетаний мужчин, получивших повестки.

В октябре 2022 года благодаря определенной схеме журналисты стали оценивать количество мобилизованных по количеству срочных свадеб, позволивших мобилизованным гражданам РФ жениться на один день, без обязательных ежемесячных ожиданий.

В первые недели мобилизации российские офисы реестра не только не скрывали внезапного притока мужчин с повестками, но и хвастались этим. В СМИ появлялись сюжеты о групповых свадьбах, а когда в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, поток пресс-релизов о свадьбе прекратился.

"Данные за прошлый 2022 год показывают: после официального окончания мобилизации свадеб стало меньше, но отдельные мужчины с повестками приходят в загсы до сих пор. Это не свидетельство новой волны мобилизации — мужчины женятся по месту службы или возвращаются домой в увольнение. Новые сведения загсов позволили уточнить нашу оценку числа призванных по всей России за активный период мобилизации в сентябре и октябре: более 527 тысяч человек», – объясняют на страницах издания.

Причина спешки с официальным оформлением отношений – семьи российских мобилизованных могут получить выплаты в случае его гибели на фронте в Украине.

Отталкиваясь от данных из 50 регионов РФ, где брак заключили 25 тысяч мобилизованных мужчин, издание подсчитало вероятное количество получивших повестки.

"Оказывается, что 1,42% мобилизованных мужчин поженились там. И с точки зрения всего мужского населения этих регионов в возрасте 18-49 лет, оказывается, что во время активного прохождения мобилизации (до начала ноября), там мобилизовали более 239 тысяч человек". Эти 50 регионов составляют лишь 56% мужчин мобилизации. Если добавить информацию о срочных свадьбах в конце октября в остальных 35 регионах, то общая доля мобилизации в стране вырастет — до 1,79%. Такая доля мобилизации предполагает, что более 525 тысяч человек) были мобилизованы в армию в сентябре-октябре», — говорится в исследовании.

Осеннее контрнаступление ВСУ "шокировало" Путина и стало поводом для объявления "частичной мобилизации" в конце прошлого года. Об этом говорится в строительстве Института изучения войны за 26 февраля. Путин объявил частичную мобилизацию спустя некоторое время после контрнаступления Украины 21 сентября.

Также аналитики Института изучения войны 26 февраля сообщили, что Путин в этом году столкнется с дилеммой призыва : ему нужно будет привлечь на службу больше людей, но такого ресурса РФ просто нет.