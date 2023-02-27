Законы демографии: Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев, — ISW

Аналитики убеждены, если Кремль увеличит мобилизационный резерв — на фронт будут отправлять физически непригодных для войны россиян, что может сильно ударить по экономике.

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Президент России Владимир Путин в этом году столкнется с дилеммой призыва: ему нужно будет привлечь на службу больше человек, но такого ресурса у РФ попросту нет. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 26 февраля.

Так, в ISW убеждены, что российская система призыва ежегодно формирует примерно 260 000 новых солдат, которые призывают в две волны. Сочетание предвоенного набора в армию, призыва, частично опирающегося на резервистов, и осенней частичной мобилизации, вероятно, значительно сократило имеющийся резервный контингент в возрастных группах и с опытом, подходящим для замены потерь в боевых частях на передовой.

"Путину придется рассмотреть вопрос о расширении призывной службы, чтобы ежегодно привлекать к военной службе большую долю молодых российских мужчин против их воли. Но демографические показатели не способствуют такому подходу", — говорится в отчете ISW.

Сколько человек могут призвать в России в 2023 году

Аналитики подсчитали, что примерно 800 000 молодых людей в России ежегодно исполняется 18 лет. Расширение призыва на военную службу сверх 260 000 человек рискует не только забрать на фронт молодых людей с физическими данными, непригодными для войны, но и начать вытягивать слишком много молодежи из российской экономики, которую Путин одновременно пытается перевести на военные рельсы.

"Призрак безграничной российской живой силы — это миф. Путин уже был вынужден делать трудный и неоптимальный выбор, чтобы компенсировать ужасные потери, которые его война нанесла российским военным, и он столкнется с таким же трудным выбором в 2023 году, если будет упорствовать в своей решимости использовать военную силу для навязывания своей воли Украине и Западу", — отмечают американские аналитики.

Впрочем, в ISW убеждены, что Путин все таки пойдет на такие меры и попытается увеличить российский мобилизационный резерв. Однако издержки для России начнут быстро расти и скажутся на экономике страны.

Напомним, 25 февраля в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев", чтобы сдержать дезертирство и саботаж мобилизованных. В Чечне, по данным украинского командования, продолжается принудительная мобилизация.

22 февраля стало известно, что российские оккупанты на территории "ЛНР" начали значительно упрощать и ускорять принудительную мобилизацию мирного населения.

Ранее, 16 февраля, в мэрии Мариуполя рассказывали, что первые мобилизованные жители города уже отправились на передовую. Под обязательный призыв в ряды ВС РФ попали сотрудники коммунального предприятия "Автодор", которых без огласки перебросили на фронт для участия в боевых действиях.