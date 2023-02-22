В Луганской области оккупанты ускорили принудительную мобилизацию, — ОВА

С момента призыва до отправки граждан в воинскую часть, как утверждают в администрации, проходит около двух суток. Оккупационные власти приказали поставить на учет всех мужчин, проживающих в регионе.

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Российские оккупанты в Луганской области начали значительно упрощать и ускорять принудительную мобилизацию мирного населения. Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

На временно оккупированных населенных пунктах Луганщины сейчас планируется процедура по упрощению и ускорению принудительных мобилизационных мер. Оккупационные администрации уже получили приказ от командующего войсками южного военного округа МО РФ.

Местные коллаборанты обязаны теперь поставить на учет всех мужчин области, провести их медосмотр, а после этого обеспечить их документами. Также будет сокращен срок отбора кандидатов примерно до двух суток. То есть, за два дня с момента мобилизации их будут отправлять в воинскую часть.

"Но многие мужчины об этом даже не узнают, потому что в западной части оккупированного региона уже несколько суток отсутствует мобильное покрытие", — заявили в ОВА.

Из городов и сел возле Северодонецка, к примеру, позвонить и получить сообщения невозможно. Появляется мобильная связь лишь по пути к Новоайдару.

В общем, Лиманское направление остается сосредоточением контрударов врага. За прошедшие сутки 21 февраля россияне совершили там 445 артиллерийских обстрелов.

Напомним, 17 февраля горсовет заявил, что в Мариуполе стартовала открытая мобилизация в ряды ВС РФ. Мобилизационное распоряжение пришло в одну из школ города — под призыв в ряды оккупационных войск попадают мужчины-преподаватели, которые одними из первых оформили российские паспорта.

Также 16 февраля в мэрии Мариуполя рассказывали, что первые мобилизованные жители города уже отправились на передовую. Под обязательный призыв в ряды ВС РФ попали сотрудники коммунального предприятия "Автодор", который без огласки перебросили на фронт для участия в боевых действиях.