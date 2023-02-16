"Пробный запуск пушечного мяса": первые мобилизованные РФ в Мариуполе уже на фронте, — мэрия

Петр Андрющенко призвал мужчин бежать из оккупированного города, а, оказавшись на фронте — сдаться в плен ВСУ.

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В оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области началась мобилизация на фронт. Первых трех мужчины — работников предприятия "Укравтодор" без огласки отправили в зону боевых действий. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупационная администрация города считает "пробный запуск пушечного мяса" успешным, поскольку все сотрудники коммунальной структуры молчат в надежде, что их это не коснется. Андрющенко прогнозирует, что теперь такая практика будет более частой и распространенной.

Советник мэра призвал мужчин бежать из города, а, оказавшись на фронте — сдаться в плен ВСУ.

"Что тут сказать — поздравляю мужчин Мариуполя, которые поверили оккупанту. Бегите из города пока не поздно. С фронта одна дорога — на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Но если вы уже оказались обманом на фронте — сдавайтесь в плен ВСУ", — написал он.

Напомним, 12 февраля представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что вторая волна мобилизации ослабит Россию. По его словам, если оккупанты пойдут "напролом", то ее объявят летом. Однако в российской армии не хватает современного оборудования и офицеров для подготовки солдат.

6 февраля Петр Андрющенко рассказал, что россияне перебрасывают в Мариуполь живую силу и технику. Оккупанты разместили в порту системы ПВО, РСЗО и грузовики с военными.