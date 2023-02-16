"Пробний запуск гарматного м'яса": перші мобілізовані РФ у Маріуполі вже на фронті, — мерія

Петро Андрющенко закликав чоловіків тікати з окупованого міста, а опинившись на фронті — здатися в полон ЗСУ.

Related video

В окупованому Росією Маріуполі Донецької області розпочалася мобілізація на фронт. Перших трьох чоловіків — працівників підприємства "Укравтодор" без розголосу відправили у зону бойових дій. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційна адміністрація міста вважає "пробний запуск гарматного м'яса" успішним, оскільки всі співробітники комунальної структури мовчать, сподіваючись, що їх це не торкнеться. Андрющенко прогнозує, що тепер така практика буде більш частою та поширеною.

Радник мера закликав чоловіків тікати з міста, а опинившись на фронті — здатися в полон ЗСУ.

"Що тут сказати — вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Тікайте з міста поки не пізно. З фронту одна дорога — на цвинтар Старого Криму, якщо росіяни заберуть у пакет. Але якщо ви вже опинилися обманом на фронті — здавайтеся в полон ЗСУ", — написав він.

Нагадаємо, 12 лютого представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що друга хвиля мобілізації послабить Росію. За його словами, якщо окупанти підуть "напролом", то її оголосять улітку. Однак у російській армії не вистачає сучасного обладнання та офіцерів для підготовки солдат.

6 лютого Петро Андрющенко розповів, що росіяни перекидають до Маріуполя живу силу та техніку. Окупанти розмістили в порту системи ППО, РСЗВ та вантажівки з військовими.