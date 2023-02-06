Росіяни перекидають до Маріуполя важку артилерію, ППО та живу силу, – міська рада

Російські окупанти в Маріуполі розмістили у порту системи ППО, РСЗВ та вантажівки з живою силою, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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В тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники й далі накопичують живу силу та військову техніку. Все це розміщують у місцевому порту. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти задіяли порт для накопичення військової сили. Вночі в порту зафіксовано переміщення щонайменше 8 одиниць РСЗО, 6 автобусів з поки живою силою, 6 вантажівок з БК та дві системи ППО типу С-300", — повідомив він.

4 лютого Петро Андрющенко проінформував, що російські окупанти повністю демонтували будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру, на дах якого 16 березня 2022 року ЗС РФ скинули авіабомбу. В результаті загинули сотні цивільних людей.

Наприкінці січня російські пропагандисти опублікували "опитування", яке, начебто, провели серед жителів захопленого Маріуполя щодо перейменування міста. Згідно з його результатами, більшість містян нібито висловилася за зміну назви. Росія має намір перейменувати окупований Маріуполь на Жданов.

10 січня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти в місті створюють будівлі, які в разі наступу ЗСУ зможуть підірвати, щоб звинуватити в цьому українську сторону.