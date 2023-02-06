Россияне перебрасывают в Мариуполь тяжелую артиллерию, ПВО и живую силу, – городской совет

Российские оккупанты в Мариуполе разместили в порту системы ПВО, РСЗО и грузовики с живой силой, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики продолжают накапливать живую силу и военную технику. Все это размещают в местном порту. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты задействовали порт для накопления военной силы. Ночью в порту зафиксировано перемещение по меньшей мере 8 единиц РСЗО, 6 автобусов с пока живой силой, 6 грузовиков с БК и две системы ПВО типа С-300", — сообщил он.

4 февраля Петр Андрющенко проинформировал, что российские оккупанті полностью демонтировали здание Донецкого академического областного драматического театра, на крышу которого 16 марта 2022 года ВС РФ сбросили авиабомбу. В результате погибли сотни гражданских людей.

В конце января российские пропагандисты опубликовали "опрос", который якобы провели среди жителей захваченного Мариуполя по переименованию города. Согласно его результатам, большинство горожан якобы высказалось за смену названия. Россия намерена переименовать оккупированный Мариуполь в Жданов.