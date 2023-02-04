"Финальная точка": драмтеатр в Мариуполе полностью демонтирован, — Андрющенко (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, от здания остались только две стены, которые, вероятно, рухнут сами по себе.

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты полностью снесли здание Донецкого академического областного драматического театра. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Драматический театр полностью демонтирован. Оставлены только передние стены. С высокой долей вероятности они просто рухнут сами по себе, а оккупанты разведут руками. Финальная точка поставлена", — констатировал Андрющенко.

[ + – ] Руины Донецкого академического областного драматического театра

О том, что россияне начали работы по сносу драматического театра в Мариуполе, Петр Андрющенко сообщил 23 декабря прошлого года. На тот момент оккупанты уже демонтировали половину здания.

Бомбардировка Мариупольского театра

Во время осаждения Мариуполя, 16 марта, российские Вооруженные силы сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, который служил укрытием для местных жителей. По оценкам разных источников, под завалами здания могли погибнуть сотни людей.

Согласно выводам Amnesty International, скорее всего удар был нанесен двумя большими авиационными бомбами, сброшенными одновременно и упавшими рядом друг с другом.

Спустя насколько месяцев, 31 августа, в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что российские захватчики заливают бетоном тела погибших во время бомбардировки драматического театра в Мариуполе. Также сообщалось, что оккупанты засыпают эти места хлоркой, чтобы скрыть трупный запах.

Напомним, что 29 января Петр Андрющенко отметил, что центр Мариуполя сейчас превращается в "лунную пустыню со скелетами многоквартирных домов". По оценкам советника мэра, на восстановление разрушенных зданий в оккупированном россиянами городе может понадобиться около восьми лет.

Фокус также писал о том, что 29 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "высокой вертолетной активности" ВС РФ в Мариуполе. По его словам, российские военные оборудовали на месте разрушенного меткомбината "Азовсталь" вертолетную площадку.