Друга хвиля мобілізації виснажить Росію, — військова розвідка України

У російській армії не вистачає сучасного обладнання й офіцерів для підготовки солдатів. Якщо окупанти підуть в Україні напролом, то хвилю мобілізації оголосять улітку, вважають аналітики.

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Черговий раунд мобілізації сильно виснажить Росію. Про це повідомив в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький.

Росія має все необхідне для початку другої хвилі мобілізації, але окупанти зараз зайняті оцінкою успіхів наступу напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, зазначив військовий.

"Усе готово. Особовий склад на місці, списки є, люди, яким доручено проводити набір і навчання — у режимі очікування", — прокоментував Скібіцький.

На думку генерал-майора, навіть якщо Росія просунеться після чергового раунду мобілізації, проблеми попередньої хвилі залишаться. Сюди входить брак сучасного обладнання в робочому стані й достатня кількість офіцерів, здатних підготувати ненавчених чоловіків.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації. За нашими оцінками, вони скасують її, бо не подолали всіх труднощів, із якими зіткнулися під час першої хвилі. До такої масштабної мобілізації вони не були готові ні тоді, ні зараз", — продовжив представник ГУР МО.

Системна погана підготовка російських мобілізованих призводитиме до тактичних невдач в Україні.

В армію РФ беруть старих сержантів і офіцерів

Старша наукова співробітниця американської RAND Corporation, колишня провідна аналітикиня Пентагону щодо Росії Дара Массікот в інтерв'ю The Bell зазначила, що якщо армія Росії піде в Україні "напролом", то для цього командування влаштує ще одну хвилю мобілізації, можливо, влітку.

"Ми бачили, що вони мобілізують сержантів і офіцерів, які служили в армії у 1990-х. Вони старі та не знають нічого ні про нове озброєння, ні про зміну порядків у російській армії", — зазначила експертка.

Крім цього, новобранців вчать поранені офіцери активних зараз збройних сил. Керівництво ЗС РФ може використати солдатів неймовірно витратним способом із погляду втрат для форсування великого наступу, наголосила Массікот.

Нагадаємо, що 7 лютого російські мобілізовані з Іркутська поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну та міністру оборони Сергію Шойгу на те, що їх відправляють в Україну на забій. Спочатку їм обіцяли, що вони охоронятимуть стратегічні об'єкти, але їх направили до військової частини Донецької області.

Депутат-єдинорос Максим Іванов пропонував відправляти безробітних росіян на війну. Політик вважає, що чоловіки зрадіють можливості воювати, оскільки це "почесна робота, і зарплата висока".

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію на 3 місяці. Деякі категорії військовозобов'язаних підлягають бронюванню — їх не забирають до армії.