"Мобіки" не хочуть помирати: призовники з Іркутська поскаржилися Путіну та Шойгу (відео)

Солдати розповіли, що середній вік їхнього підрозділу, який готували до охорони об'єктів у тилу, — близько 40 років. Незважаючи на те, що багато призовників мають хронічні захворювання та зайву вагу, їх збираються відправити на війну штурмовиками.

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Російські мобілізовані з Іркутська записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, де вони поскаржилися на те, що їх хочуть відправити на український фронт як штурмовиків. Відео опубліковано 7 лютого на Telegram-каналі "Осторожно, новости".

Суть претензії російських військовослужбовців полягає в тому, що спочатку "мобіків" готували для охорони різних стратегічних об'єктів, але пізніше виявилося, що за наказом командування їх відправили до військової частини на території Донецької області. Також солдати натякнули, що вони не хочуть помирати в Україні, вказавши на те, що в їхніх лавах уже є втрати.

"Серед наших військових уже є невиправдані бойові втрати. Ми не маємо права їх повторити", — звернулися мобілізовані до Путіна.

Військові 1479 полку також незадоволені тим, що час їхньої підготовки перед формуванням штурмового загону склав усього один тиждень. Водночас вік майбутніх штурмовиків — від 35 до 40 років, а багато призовників мають хронічні захворювання, зайву вагу й інші медичні обмеження.

"Складно уявити, як такий підрозділ може виконувати бойові завдання, пов'язані зі штурмом. Протягом усього часу підготовки нас навчали охороняти об'єкти — будівлі та мости, нести службу на блокпостах", — ідеться у зверненні.

Водночас мобілізовані наголошують, що не відмовляються від служби в теробороні, але за тиждень у новому підрозділі з них не зроблять штурмовиків.

Нагадаємо, 3 лютого депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Максим Іванов запропонував відправляти безробітних росіян на війну в Україні у межах мобілізації. За його словами, до нього звертаються керівники підприємств із проханням повернути з фронту ключових співробітників, без яких виробництво зупиняється.

За інформацією британської розвідки, у Росії готуються оголосити про нову хвилю часткової мобілізації. Водночас спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 січня заявив, що указ Володимира Путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти, оскільки він необхідний для забезпечення функціонування ЗС РФ.