Нової хвилі не потребують: у Кремлі підтвердили, що часткова мобілізація в РФ триває

Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не оголошуватиме 18 січня про зміну режиму "спеціальної військової операції" в Україні або нову хвилю призову. Тим часом російські військові блогери вже готуються до "зіткнення з НАТО".

Related video

В Адміністрації президента РФ підтвердили, що в країні-агресорі продовжується так звана "часткова мобілізація". Відповідне роз'яснення на свій запит отримав депутат псковських обласних зборів Артур Гайдук, повідомляє "Псковское яблоко".

Наприкінці листопада минулого року в російських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на посадових осіб, що часткову мобілізацію в РФ завершено. Гайдук відправив Володимиру Путіну звернення з проханням видати указ про офіційне завершення призову, щоб росіяни "не турбувалися" та "могли будувати довгострокові плани". Проте з Кремля він отримав зовсім не ту відповідь, на яку, мабуть, розраховував.

"Дія указу президента РФ від 21 вересня 2022 р. №657 "Про оголошення часткової мобілізації в РФ" продовжується", — йдеться у листі на ім'я Гайдука з Адміністрації президента.

Також у документі уточнюється, що 28 жовтня 2022 року в Росії було завершено сповіщення і призов громадян, які перебувають у запасі, проте військкомати продовжують укомплектовувати військові частини "добровольцями" та контрактниками.

Тим часом у Росії поширилися чутки, що завтра, 18 січня, Володимир Путін під час своєї анонсованої заяви про війну в Україні оголосить про нову хвилю мобілізації.

Проте представник Кремля Дмитро Пєсков порадив не вірити цій інформації, передає видання "Осторожно Media". На запитання журналіста про інформацію про те, що Путін може оголосити повноцінну війну Україні або продовжити мобілізацію заявив: "Це все чутки. Не слухайте їх".

Військори готуються до війни з НАТО

Проте російські військові блогери вже готуються до військових зіткнень з НАТО.

Так, у пропагандистському Telegram-каналі "Zаписки Vетерана" йдеться про наближення "боїв із Польщею та країнами Балтії".

"Завтра СВО ["спеціальна військова операція"] офіційно закінчиться", — упевнений автор військового пабліка.

[ + – ] Російські мілітарі-блогери готуються до війни з НАТО

Нагадаємо, 17 січня Володимир Путін вніс до Державної Думи законопроєкт про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи. У документі йдеться про те, що ухвалена 16 березня 2022 року резолюція Ради Європи про виключення РФ "грубо порушує" статут організації.