В новой волне нет нужды: в Кремле подтвердили, что частичная мобилизация в РФ продолжается

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет объявлять 18 января о смене режима "специальной военной операции" в Украине или новой волне призыва. Между тем российские военные блогеры уже готовятся к "столкновению с НАТО".

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В Администрации президента РФ подтвердили, что в стране-агрессоре продолжается так называемая "частичная мобилизация". Соответствующее разъяснение на свой запрос получил депутат псковского областного собрания Артур Гайдук, передает "Псковское яблоко".

В конце ноября прошлого года в российских СМИ появилась информация со ссылкой на должностных лиц, что частичная мобилизация в РФ завершена. Гайдук направил Владимиру Путину обращение с просьбой издать указ об официальном завершении призыва, чтобы россияне "не беспокоились" и "могли строить долгосрочные планы". Однако из Кремля он получил совсем не тот ответ, на который, видимо, рассчитывал.

"Действие указа президента РФ от 21 сентября 2022 г. №657 "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" продолжается", — говорится в письме на имя Гайдука из Администрации президента.

Также в документе уточняется, что 28 октября 2022 года в России были завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, однако военкоматы продолжают укомплектовывать воинские части "добровольцами" и контрактниками.

Между тем, в России распространились слухи, что завтра, 18 января, Владимир Путин во время своего анонсированного заявления о войне в Украине объявит о новой волне мобилизации.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не верить этой информации, передает издание "Осторожно Media". На вопрос журналиста о появившейся информации о том, что Путин может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию заявил: "Это все слухи. Не слушайте их".

Военкоры готовятся к войне с НАТО

Тем не менее российские военные блогеры уже вовсю готовятся к военным столкновениям с НАТО.

Так, в пропагандистском Telegram-канале "Zаписки Vетерана" говорится о приближении "боев с Польшей и странами Балтии".

"Завтра СВО ["специальная военная операция"] официально закончится", — уверен автор военного паблика.

[ + – ] Российские милитари-блогеры готовятся к войне с НАТО

Напомним, 17 января Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. В документе говорится о том, что принятая 16 марта 2022 года резолюция Совета Европы об исключении РФ "грубо нарушает" устав организации.