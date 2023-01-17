Россия разрывает договора с Советом Европы: Путин внес проект в Госдуму РФ

В документе говорится о том, что принятая 16 марта резолюция Совета Европы об исключении РФ "грубо нарушает" Устав организации.

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Президент РФ Владимир Путин 17 января внес в Государственную Думу законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Предложение денонсировать действия международных договоров Совета Европы (СЕ) было представлено российским правительством 30 декабря 2022 года. По сути документ является ответом на резолюцию СЕ от 25 февраля прошлого года о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета, хотя российская сторона утверждает, что 15 марта Россия намерена "добровольно покинуть организацию".

В законопроекте подчеркивается, что принятая 16 марта резолюция "грубо нарушает" Устав СЕ.

"Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года", — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечено, что с 16 марта 2022 договора, прекратившие свое действия, будут считаться:

Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

Европейская конвенция о пресечении терроризма;

Европейская хартия местного самоуправления;

Европейская социальная хартия и другие.

Европейская конвенция по правам человека

Документ включает в себя 59 статей. В числе ключевых положений конвенции:

Право на жизнь;

Запрещение пыток;

Запрещение рабства и принудительного труда;

Право на свободу и личную неприкосновенность;

Право на справедливое судебное разбирательство;

Наказание исключительно на основании закона;

Право на уважение частной и семейной жизни;

Свобода мысли, совести и религии;

Право на вступление в брак и другие.

Европейская конвенция о пресечении терроризма

Конвенция состоит из 16 статей, в которых в частности классифицируются террористическая деятельность, обусловлены меры противодействия терроризму и сотрудничество между государствами в этой сфере.

Европейская хартия местного самоуправления

Документ состоит из 18 статей, в которых обусловлены обеспечение и защита прав местных органов самоуправления как наиболее близких к гражданам и дающих им возможность участвовать в принятии решений, касающихся условий их повседневной жизни.

В Хартии обобщен европейский опыт самоуправления, а также раскрыта роль местной демократии, местного самоуправления в управлении государством и обществом, которое выступает в качестве одной из основ демократического, правового государства.

Европейская социальная хартия

Хартия включает семь основных пунктов, которые регулируют гарантии права и свободы всех людей в их повседневной жизни, включая права на жилье, здравоохранение, образование, занятость, недискриминацию, юридическую и социальную защиту и другие.

Ранее мы писали о том, что Российская Федерация 16 марта была исключена из Совета Европы после 26 лет членства. В организации подчеркнули, что грубо нарушила свои обязательства по статье 3 Устава, в которой прописан принцип верховенства Права.