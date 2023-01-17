Росія розриває договори з Радою Європи: Путін вніс проєкт до Держдуми РФ

У документі йдеться про те, що ухвалена 16 березня резолюція Ради Європи про виключення РФ "грубо порушує" Статут організації.

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Президент РФ Володимир Путін 17 січня вніс до Державної Думи законопроєкт про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи. Відповідний документ опубліковано основою законодавчої діяльності нижньої палати російського парламенту.

Пропозиція денонсувати дії міжнародних договорів Ради Європи (РЄ) була подана російським урядом 30 грудня 2022 року. По суті, документ є відповіддю на резолюцію РЄ від 25 лютого минулого року про призупинення представництва РФ у статутних органах Ради, хоча російська сторона стверджує, що 15 березня Росія має намір "добровільно залишити організацію".

У законопроєкті наголошується, що ухвалена 16 березня резолюція "грубо порушує" Статут РЄ.

"Російська Федерація виходить із того, що названа Конвенція та інші згадані міжнародні договори Ради Європи припинили свою дію для Росії із 16 березня 2022 року", — йдеться у документі.

У пояснювальній записці зазначено, що із 16 березня 2022 року договорами, які припинили свої дії, будуть вважатися:

Конвенція про захист прав людини й основних свобод;

Європейська конвенція про припинення тероризму;

Європейська хартія місцевого самоврядування;

Європейська соціальна хартія та інші.

Європейська конвенція з прав людини

Документ враховує 59 статей. Серед ключових положень конвенції:

Право на життя;

Заборона тортур;

Заборона рабства та примусової праці;

Право на свободу й особисту недоторканність;

Право на справедливий судовий розгляд;

Покарання виключно на підставі закону;

Право на повагу до приватного та сімейного життя;

Свобода думки, совісті та релігії;

Право на одруження та інші.

Європейська конвенція про припинення тероризму

Конвенція складається із 16 статей, у яких зокрема класифікуються терористична діяльність, обумовлені заходи протидії тероризму та співпраця між державами у цій сфері.

Європейська хартія місцевого самоврядування

Документ складається з 18 статей, в яких зумовлено забезпечення і захист прав місцевих органів самоврядування як найбільш близьких до громадян і дають їм можливість брати участь в ухваленні рішень щодо умов їх повсякденного життя.

У Хартії узагальнено європейський досвід самоврядування, а також розкрито роль місцевої демократії, місцевого самоврядування в управлінні державою і суспільством, яке виступає як одна з основ демократичної, правової держави.

Європейська соціальна хартія

Хартія містить сім основних пунктів, які регулюють гарантії прав і свобод всіх людей у їх повсякденному житті, враховуючи права на житло, охорону здоров'я, освіту, зайнятість, недискримінацію, юридичний і соціальний захист та інші.

Раніше ми писали про те, що Російську Федерацію 16 березня виключили з Ради Європи після 26 років членства. В організації наголосили, що грубо порушила свої зобов'язання за статтею 3 Статуту, в якій прописано принцип верховенства Права.