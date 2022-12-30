Уряд РФ запропонував Путіну розірвати договори з Радою Європи (документ)

Відповідну ухвалу вже підписав глава російського уряду Михайло Мішустін. Тепер пропозицію про розірвання договорів із РЄ має розглянути лідер РФ Володимир Путін.

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Уряд РФ запропонував президенту Володимиру Путіну припинити дію договорів Ради Європи щодо Росії. Відповідний документ опублікували 30 грудня на порталі правової інформації Російської Федерації.

Документ 29 грудня підписав чинний прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін.

"Схвалити і подати президенту РФ для внесення до Державної Думи Федеральних Зборів пропозицію про припинення дії щодо Російської Федерації міжнародних договорів Ради Європи", — йдеться у тексті постанови.

Вихід РФ із Ради Європи: що цьому передувало

10 березня в МЗС РФ повідомили, що Росія більше не братиме участі у роботі Ради Європи, оскільки "не має наміру миритися з підривними діями колективного Заходу".

15 березня Росія вийшла із Ради Європи з власної волі. Попри це, глава російської делегації в Парламентській асамблеї РЄ Петро Толстой поклав відповідальність за це рішення на країни, що входять у НАТО, і звинуватив їх у "розриві діалогу".

Крім того, 16 вересня припинили повноваження російського судді в ЄСПЛ, оскільки Росія більше не була на той момент членом Європейської конвенції з прав людини.

[ + – ] Уряд просить Путіна повністю розірвати дії договорів із Радою Європи

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 грудня заявив, що Україна офіційно порушить питання про виключення Росії із Ради Безпеки ООН. Глава МЗС зазначив, що українська сторона може аргументовано відповісти на запитання, чи взагалі Росія може перебувати в Організації Об'єднаних Націй.

У такому ж ключі розмірковує і голова Європейської ради Шарль Мішель. В інтерв'ю телеканалу RTVI 23 грудня чиновник заявив, що Росія грубо порушує міжнародне право, а її членство в ООН після початку війни в Україні говорить про вади у роботі Ради безпеки організації.