Україна порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН, — Кулеба

За словами глави МЗС, на Заході вже думають про майбутнє Росії після її програшу у війні з Україною. Країна-агресор не повинна загрожувати миру та безпеці.

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Україна офіційно порушить питання виключення Росії із Ради безпеки ООН 26 грудня. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі єдиного телемарафону.

"Ми офіційно виступимо з такою позицією. У нас питання дуже просте: чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в ООН узагалі? У нас є переконлива й аргументована відповідь — ні, не має", — зазначив міністр.

[ + – ] Кулеба заявив, що Захід відправить ЗСУ будь-яку зброю

Глава МЗС упевнений, що на Заході вже порушують питання про майбутнє Росії після її програшу у війні з Україною — щоб вона не загрожувала миру та безпеці.

Цю тему, за його словами, ще не обговорюють на пресконференціях лідери країн і урядів. Представники влади рівнем нижче вже порушують це питання, зауважив він.

Кулеба високо оцінив результати поїздки президента України Володимира Зеленського в США та його зустрічі з Джо Байденом. Після цього візиту очікується постачання Україні будь-якої потрібної зброї, заявив чиновник.

[ + – ] Кулеба високо оцінив результати поїздки Зеленського в США

"Якщо підсумовувати те, що звучить зараз у кулуарах не лише у Вашингтоні, а й в інших столицях, можна зробити висновок, що вся потрібна зброя буде — це лише питання часу", — сказав голова української дипломатії.

Затримку у відправленні зі зброєю він пояснив логістичними, політичними та психологічними причинами.

"Із цими причинами треба працювати, і ми працюємо. Постачання будь-якої зброї — це складна технічна та логістична операція. Ми разом із колегами з інших відомств займаємося цими деталями. У мене точно є відчуття, що жодних табу в питаннях постачання зброї немає", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що глава Євроради Шарль Мішель 23 грудня виступив за створення механізму припинення членства РФ у Раді безпеки ООН. Після початку повномасштабної війни в Україні концепт Ради безпеки "сильно барахлив", зазначив Мішель.

У Білому домі 16 грудня сказали, що поки що не бачать можливості для виключення Росії з Ради безпеки ООН і зміни правил цієї організації.

Демократ Стів Коен і республіканець Джон Вілсон уже закликали Байдена домогтися виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Перебування країни-агресора в складі організації порушує її цілі та принципи, переконані конгресмени.