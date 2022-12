Байдена просять домогтися виключення Росії з Ради Безпеки ООН: до Конгресу внесли резолюцію

За словами конгресменів, РФ грубо порушила Статут ООН, розв'язавши жорстоку війну в Україні та погрожуючи ядерною зброєю. Західні експерти кажуть, що для цього рішення потрібна більшість у Генасамблеї.

Конгресмен-демократ від штату Теннесі Стів Коен та республіканець Джон Вілсон з Південної Кароліни закликали президента США Джо Байдена домогтися виключення Росії з Ради Безпеки (РБ) ООН за її воєнні злочини в Україні. Про це йдеться в резолюції, яку вони внесли на розгляд Палати представників Конгресу США.

"Переживання Росії РБ ООН порушує цілі та принципи цієї організації. Кремль розв'язав незаконну, навмисну та жорстоку війну проти України, її війська вчинили жахливі звірства проти беззбройних цивільних — грабежі, тортури, зґвалтування, страти, руйнування цілих міст та інше", — йдеться в тексті документа.

У спільній заяві конгресменів наголошуються на неодноразові погрози військового керівництва РФ застосувати в Україні ядерну зброю. Дії окупантів могли сприяти знищенню атомних електростанцій, це ризикувало б мільйони людей в Україні та інших країнах, зазначили вони.

"Російська Федерація провела незаконні так звані референдуми в Україні та законодавчо приєднала регіони, попри те, що переважна більшість країн однозначно визнає ці території українськими", — сказано в проєкті резолюції про виключення РФ із РБ ООН.

Росія порушила Будапештський меморандум

Автори посилаються на порушення Росією умов Будапештського меморандуму, яким вона зобов'язалася гарантувати безпеку України.

"Грубі порушення Російською Федерацією зобов'язань щодо Будапештського меморандуму становлять небезпечний приклад, який завдає шкоди майбутнім зусиллям щодо сприяння контролю над ядерними озброєннями та їх нерозповсюдження", — зазначили політики.

[ + – ] Російська влада, за словами конгресменів, говорить про бажання знищити Україну Фото: Getty Images

Російська влада, за словами конгресменів, заявила про намір знищити Україну і використала риторику із закликами до подальшої анексії та насильства.

Росія послідовно і спеціально зневажає принципи ООН, адже міжнародна агресія — це одне з фундаментальних порушень Статуту ООН, наголошується в документі.

"Агресія РФ проти України стала причиною важкої гуманітарної кризи масштабів, які Європа не бачила десятиліттями", — заявили ініціатори.

Окрема увага в резолюції присвячена порушенню Москви зобов'язань у межах "зернової угоди" щодо транспортування продовольства з українських портів. Москва постійно загрожує перешкоджати цьому коридору та безпеці поставок, заявили автори.

Нескінченні вето представників РФ у Раді Безпеки ООН

Росія багаторазово зловживала правом вето в РБ ООН з метою перешкоджання вжиття необхідних заходів щодо агресії проти України. Також росіяни намагалися заважати представникам України виступити в Раді Безпеки, зазначили конгресмени.

[ + – ] Росія використовують РБ ООН як майданчик для висунення неправдивих звинувачень

"Вони використовують РБ ООН як майданчик для висування помилкових звинувачень. Це стосується звинувачень України у скоєнні геноциду проти росіян, підготовка ядерної атаки й що президент України — нібито "нацист", — заявили вони.

Російські представники, як вказали автори, створили міф про створення в Україні біологічної зброї за участю птахів, кажанів та комарів, не надавши жодних доказів.

Самі росіяни ігнорують заяви Управління ООН з питань роззброєння та відмовляються співпрацювати.

Президент Сполучених Штатів, на думку законодавців, повинен доручити Державному департаменту та іншим федеральним агентствам здійснити всі необхідні кроки з союзниками, партнерами та іншими країнами для припинення прав та привілеїв, якими РФ користується у РБ ООН.

США потрібно використовувати всі дипломатичні та інші ресурси, щоб домогтися виключення Росії з Ради Безпеки, уклали автори.

Чи реально виключити Росію із Ради Безпеки ООН?

Україна раніше виступала за виключення Росії із Ради Безпеки, але опитані журналом Foreign Policy експерти скептично ставляться до реалізації цих зусиль. Статут ООН не містить положень щодо виключення постійного члена Ради Безпеки.

"Країни можуть бути повністю виключені з ООН, але для цього буде потрібна більшість у 2/3 голосів на Генеральній Асамблеї, включаючи одноголосну згоду самої ради. Росії доведеться погодитися на це, а цього просто не станеться", — сказав директор ООН в Human Rights Watch Луї Шарбонно.

За його оцінкою, Китай навряд чи погодиться на такий прецедент.

Фокус раніше докладно аналізував труднощі питання виключення Росії із Ради Безпеки ООН. Постійний член організації повинен утримуватись від загроз застосування сили, але порядок покарання за ці дії не прописано.

На сайті Change.org з'явилася петиція під назвою "Kick Russia out of the UN". Її автори наголошують, що Росія не пройшла процедуру вступу до ООН, згідно зі статтею 4 Статуту організації. Станом на 15 грудня її підписали понад 209 тисяч людей.