"РФ геть з ООН" — що потрібно зробити: петиція за виключення Росії набрала вже 200 000 голосів

Автори ініціативи вимагають від ООН надати документи, на підставі яких РФ вважається членом Ради Безпеки ООН та в самій Організації. У чинному Статуті ООН Радянський Союз згадано як державу, що все ще існує, а про Росію — немає жодного слова.

Автори петиції під назвою "Kick Russia out of the UN" наполягають на тому, що, згідно з нинішнім статусом в ООН, Росія не є ні членом Ради Безпеки, ні ООН взагалі, оскільки не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. Ця петиція набирає популярності на Change.org.

Станом на четвер, 17 листопада, петицію за виключення Російської Федерації з ООН підписали понад 200 тисяч людей.

Автори ініціативи вимагають від ООН надати документи, на підставі яких РФ посідає своє місце у Раді Безпеки ООН та у самій Організації. А інакше вимагають припинення членства РФ в ООН.

"Двері ООН для Російської Федерації повинні бути зачинені, оскільки для вступу в ООН, згідно зі статтею Статуту, РФ має зупинити агресивну війну в Україні та повернутися до міжнародно визнаних законів", — йдеться на сайті ініціативної групи.

Укладачі петиції зауважили, що в чинному Статуті ООН Радянський Союз згадано як державу, що все ще існує, а Росія не згадується взагалі.

Згідно зі статтею 23 Статуту ООН, "Рада Безпеки складається з п'ятнадцяти Членів Організації. Китайська Республіка, Франція, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки".

У статті також згадується, що Генеральна Асамблея ООН приділяє особливу увагу ступеню участі членів Організації у підтримці міжнародного миру та безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Генасамблеї ООН проголосували за виплату репарацій Україні. Представники Організації намагаються змусити РФ заплатити свої злочини. Згідно з ухваленою резолюцією, 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр даних про збитки, завдані РФ під час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що постпред України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в ООН розповів, що РФ зруйнувала близько половини електромереж та інженерних комунікацій в Україні. У результаті мільйони українців залишилися без електрики, водо- та теплопостачання напередодні зими.