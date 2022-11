"РФ вон из ООН" — что нужно сделать: петиция за исключение России набрала уже 200 000 голосов

Авторы инициативы требуют от ООН предоставить документы, на основании которых РФ считается членом Совбеза ООН и в самой Организации. В действующем Уставе ООН Советский Союз упомянут как все еще существующее государство, а о России — нет ни слова.

Авторы петиции под названием "Kick Russia out of the UN" настаивают на том, что, согласно нынешнему статусу в ООН, Россия не является ни членом Совета Безопасности, ни ООН вообще, так как не прошла процедуру вступления в ООН, согласно статье 4 Устава ООН. Эта петиция набирает популярность на Change.org.

По состоянию на четверг, 17 ноября, петицию за исключение Российской Федерации из ООН подписали более 200 тысяч человек.

Авторы инициативы требуют от ООН предоставить документы, на основании которых РФ занимает свое место в Совете безопасности ООН и в самой Организации. А в противном случае требуют прекращения членства РФ в ООН.

"Двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, поскольку для вступления в ООН, согласно статье Статута, РФ должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться в международно признанные законы", — говорится на сайте инициативной группы.

Составители петиции заметили, что в действующем Уставе ООН Советский Союз упомянут как все еще существующее государство, а Россия не упоминается вообще.

Согласно статье 23 Устава ООН, "Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности".

В статье также упоминается о том, что Генеральная Ассамблея ООН уделяет особое внимание степени участия членов Организации в поддержании международного мира и безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Генассамблее ООН проголосовали за выплату репараций Украине. Представители Организации пытаются заставить РФ заплатить за свои преступления. Согласно принятой резолюции, 193 странам рекомендуется вести международный реестр данных об ущербе, нанесенных РФ во время вторжения в Украину.

Напомним, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время своего выступления в ООН рассказал, что РФ разрушила порядка половины электросетей и инженерных коммуникаций в Украине. В итоге, миллионы украинцев остались без электричества, водо- и теплоснабжения в преддверии зимы.