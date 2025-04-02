ВС РФ терроризируют Украину КАБами: в НАТО нашли три решения, — Defence Express

Альянс провел конкурс Innovation Challenge, в жюри которого были украинские военнослужащие. Были выбраны три реальных варианта противодействия вражеским управляемым авиабомбам.

Related video

Об этом 1 апреля сообщили в Defence Express.

Конкурс инноваций начался еще в начале февраля, в первую очередь искали решения против комплектов УМПК. На днях его закончили, отметив трех участников, которые предложили самые эффективные варианты и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место заняла французская компания Alta Ares. Она предложила использовать ИИ для обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Производители адаптировали уже созданную для разведывательных миссий в Украине систему под новые задачи.

Система с помощью алгоритмов ИИ обрабатывает видео и акустические данные, она поддерживает две главные функции — оповещение войск в прогнозируемой зоне попадания, чтобы те могли включить средства РЭБ и спрятаться в укрытие от уже не точной бомбы, и предусматривать возможные направления атаки для превентивных действий.

На втором месте — немецкий стартап Tytan Technology. Немцы предложили использовать для перехвата КАБов зенитный дрон Tytan, способный сбивать БПЛА. Его испытания в Украине начались в конце 2024 года.

Этот беспилотник — недорогой и имеет следующие технические характеристики:

дальность полета — более 15 километров;

скорость — 250 км/ч;

вес боевой части — 1 килограмм;

наведение на цель — машинное зрение.

Тройку лидеров замыкает французский стартап Atreyd. Идея заключается в создании автономного роя дронов-камикадзе. То есть нужно сформировать "стену дронов", чтобы перехватывать КАБы в воздухе, используя ультразвуковую систему обнаружения и наведения.

В целом, по словам главы Командования НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, в финал из 40 предложений вышли 13. Три победителя "получили высокую оценку Украины". Кроме компаний из стран НАТО одним из финалистов конкурса была украинская команда Night Watch. Публично известно о разработке Night Watch Lima — это комплекс РЭБ, созданный именно для противодействия КАБам.

"Интересно, что в вопросе кинетического противодействия большинство команд сошлись на дронах, с уклоном на роевое использование, одна из систем позволяла одновременное управление 200 дронами, а также их минимальную цену. Также внимание уделялось системам РЭБ, которые нивелируют точность наведения, потому что в российских КАБах использована спутниковая система навигации. При этом отмечено, что одна из таких систем РЭБ с использованием алгоритмов искусственного интеллекта уже очень хорошо зарекомендовала в боевых условиях", — отметили аналитики.

Также упомянули о предложении использовать микроволновую энергию, чтобы выжигать электронику. О боевых лазерах речь не шла. В Defence Express отметили, что это свидетельствует о реалистичности развертывания такого оружия в краткосрочной перспективе.

Уже была объявлена следующая тема Innovation Challenge — борьба с дронами на оптоволокне. Конкурс запланирован на июнь этого года.

Напомним, командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин заявил, что предварительно на апрель Россия готовит наступление.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что на Лиманском направлении ВС РФ отправились в атаку на 40 мотоциклах. Также оккупанты передвигаются на багги, электросамокатах и "старых" танках.