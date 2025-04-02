ЗС РФ тероризують Україну КАБами: у НАТО знайшли три рішення, — Defence Express

Альянс провів конкурс Innovation Challenge, в журі якого були українські військовослужбовці. Були обрані три реальні варіанти протидії ворожим керованим авіабомбам.

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Про це 1 квітня повідомили у Defence Express.

Конкурс інновацій розпочався ще на початку лютого, в першу чергу шукали рішення проти комплектів УМПК. Днями його закінчили, відзначивши трьох учасників, які запропонували найефективніші варіанти й отримали підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Перше місце посіла французька компанія Alta Ares. Вона запропонувала використовувати ШІ для виявлення, ідентифікації й прогнозування траєкторії польоту КАБів. Виробники адаптували вже створену для розвідувальних місій в Україні систему під нові задачі.

Система за допомогою алгоритмів ШІ обробляє відео та акустичні дані, вона підтримує дві головні функції — сповіщення військ у прогнозованій зоні влучання, щоб ті могли увімкнути засоби РЕБ і сховатись в укриття від вже не точної бомби, і передбачати можливі напрямки атаки для превентивних дій.

На другому місці — німецький стартап Tytan Technology. Німці запропонували використовувати для перехоплення КАБів зенітний дрон Tytan, здатний збивати БПЛА. Його випробовування в Україні почались наприкінці 2024 року.

Цей безпілотник — недорогий і має такі технічні характеристики:

дальність польоту — понад 15 кілометрів;

швидкість — 250 км/год;

вага бойової частини — 1 кілограм;

наведення на ціль — машинний зір.

Трійку лідерів замикає французький стартап Atreyd. Ідея полягає у створенні автономного рою дронів-камікадзе. Тобто потрібно сформувати "стіну дронів", щоб перехоплювати КАБи у повітрі, використовуючи ультразвукову систему виявлення та наведення.

Загалом, зі слів голови Командування НАТО з питань трансформації П'єра Вандьє, у фінал з 40 пропозицій вийшли 13. Три переможці "отримали високу оцінку України". Окрім компаній з країн НАТО одним з фіналістів конкурсу була українська команда Night Watch. Публічно відомо про розробку Night Watch Lima — це комплекс РЕБ, створений саме для протидії КАБам.

"Цікаво, що у питанні кінетичній протидії більшість команд зійшлись на дронах, з ухилом на ройове використання, одна із систем дозволяла одночасне керування 200 дронами, а також їх мінімальну ціну. Також увага приділялась системам РЕБ, які нівелюють точність наведення, бо у російських КАБах використана супутникова система навігації. При цьому зазначено, що одна з таких систем РЕБ з використанням алгоритмів штучного інтелекту вже дуже добре зарекомендувала у бойових умовах", — зауважили аналітики.

Також згадали про пропозицію використовувати мікрохвильову енергію, щоб випалювати електроніку. Про бойові лазери не йшлося. У Defence Express зауважили, що це свідчить про реалістичність розгортання такої зброї у короткостроковій перспективі.

Вже була оголошена наступна тема Innovation Challenge — боротьба з дронами на оптоволокні. Конкурс запланований на червень цього року.

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